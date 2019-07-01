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C 1 июля режим проведения торгов на KASE изменится

1-07-2019, 07:49
C 1 июля режим проведения торгов на KASE изменится


С 1 июля на Казахстанской фондовой бирже (KASE) изменится режим проведения торгов иностранными валютами. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

Во-первых, будет увеличена продолжительность торгового дня: время окончания валютных торгов будет изменено с 15:30 на 17:00 часов времени Нур-Султана (AST).

Во-вторых, торги иностранными валютами на KASE будут проводиться в рамках единой сквозной сессии с 10:15 до 17:00 AST в следующем режиме:


- сделки с расчетами в день торгов (за исключением сделок с китайским юанем и операций валютного свопа в отношении


китайского юаня) можно будет заключать с 10:15 до 15:30 AST;


- сделки с китайским юанем с расчетами в день торгов и операции валютного свопа в отношении китайского юаня будут заключаться с 10:15 до 11:00 AST;


- сделки со всеми иностранными валютами с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня


торгов можно будет заключать с 10:15 до 17:00 AST;


- операции валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля будут доступны с 11:30 до 15:30 AST.

Значение средневзвешенного курса доллара США с расчетами Т+1 (USDKZT_TOM) будет публиковаться на сайте KASE по состоянию на 11:00, 15:30 и 17:00 AST каждый торговый день.

Кроме того, с 1 июля при проведении торгов по инструменту USDKZT_TOM вводится возможность применения метода франкфуртских торгов. Данный метод будет применяться, если:

- цена предполагаемой сделки будет отличаться от цены последней сделки предыдущего по данному инструменту торгового дня на 1,5 % и более;

- цена предполагаемой сделки будет отличаться от цены последней сделки, заключенной с применением метода франкфуртских торгов в течение текущего торгового дня, на 1,5 % и более.

Продолжительность каждого случая применения метода франкфуртских торгов по инструменту USDKZT_TOM будет составлять от шести до семи минут в зависимости от условий, установленных внутренним документом KASE «Регламент торгов и работы Системы подтверждения».

При проведении торгов долларом США преодолимый лимит отклонения цены устанавливаться не будет.

Описанные изменения вводятся в целях удлинения торгового дня и повышения доступности торгов для их участников в рамках расширения возможностей расчетов в казахстанских тенге для иностранных и международных участников.

Соответствующие поправки внесены во внутренний документ KASE «Регламент торгов и работы Системы подтверждения».

Биржа уточнила, что при проведении торгов и формировании рыночного курса с 1 июля не будут применяться такие понятия как «утренняя», «дневная», «основная», «дополнительная» торговые сессии по иностранным валютам.

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