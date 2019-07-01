«Правительство для граждан» возобновило работу в Арысе

1-07-2019, 07:52

Госкорпорация «Правительство для граждан» открыла в Арысе пять мобильных ЦОНов. Жители города могут оперативно получить все необходимые услуги и справки, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании.



Жители Арыса возвращаются в свои дома

«Документирование населения, а также выдача готовых документов, удостоверяющих личность, осуществляются с привлечением работников управления миграционной службы Туркестанской области. При этом ремонт здания ЦОНа, завершить восстановительные работы планируется к 1 июля. Таким образом, центр обслуживания населения Арыса начнет оказывать услуги гражданам уже во вторник, 2 июля», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, с 25 июня сотрудники «Правительства для граждан» оказывали государственные услуги пострадавшим жителям города в 15 сборно-эвакуационных пунктах Шымкента, а также в 12 точках Ордабасинского, Сарыагашского, Казыгуртского, Отырарского районов и близлежащих сельских округах. Кроме того, в каждый район были организованы выезды мобильных ЦОН. Пострадавшим оказывали консультацию в получении государственных услуг, предоставляли информационные справки и первичный пакет документов.