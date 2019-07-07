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В Казахстане хотят ввести обязательную регистрацию иностранных авто

Сегодня, 07:34
В Казахстане хотят ввести обязательную регистрацию иностранных авто


В МВД РК разъяснили планируемые изменения по регистрации иностранных автомобилей. В настоящее время на стадии обсуждения находится вопрос введения обязательной временной регистрации транспортного средства, зарегистрированного в государствах - членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), эксплуатирующего длительное время на территории Казахстана. Об этом сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Начальник Комитета административной полиции МВД РК Марат Туякпаев пояснил, что согласно жалобам казахстанцев со стороны водителей, которые управляют иностранными автомобильными средствами, в том числе России, Армении и т. д., совершаются правонарушения. Из-за отсутствия оперативной информации усложняется процесс привлечения нарушителей к ответственности.

Причина — отсутствие базы данных транспортных средств данных государств. Согласно законодательству срок привлечения к ответственности составляет два месяца с момента совершения правонарушения, по истечению которого невозможно привлечь его к ответственности.

«Самое главное — важно понимать, что здесь не идет вопрос о запрете эксплуатации данных транспортных средств. То есть, наше государство открыто для передвижения всех транспортных средств без исключения любого государства. Здесь вопрос стоит об учете этих транспортных средств, то есть о временной регистрации. При этом под “временной регистрацией” мы подразумеваем не то, чтобы человек обращался в спецЦОН, стоял в очереди и т. д. Это онлайн-регистрация», — сообщил спикер, отметив, что решение о принятии данных поправок будет принято только после обсуждения с общественностью. Соответственно, детальный механизм регистрации (срок, период и т. д.) будет проработан позднее.

Как подчеркнул Марат Туякпаев, никаких ограничительных мер по эксплуатации данных транспортных средств нет. Ключевая цель — навести порядок.

«Здесь вопрос не стоит о растаможке и уплаты налогов. Это вопрос учета данных транспортных средств. То есть гражданин Казахстана если заехал на данном транспортном средстве, он должен провести соответствующие процедуры, — пояснил спикер. — Не надо никуда обращаться, это будет абсолютно бесплатно, необременительно. Никакие права, интересы граждан ущемлять не собираемся».

Таким образом, учет данных транспортных средств позволит, в случае правонарушения, фиксировать автоматическими системами и направлять предписание владельцу авто. Это обеспечит исполнение принципа необратимости наказания.

По данным МВД РК, в прошлом году было 42 тыс. нарушений иностранными машинами с регистрационными номерными знаками иностранных государств. Это Россия, Армения, Кыргызстан. За 5 месяцев т. г. — 41 тыс.

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