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Ахметжан Есимов встретился с президентом Татарстана

13-07-2019, 07:45
Ахметжан Есимов встретился с президентом Татарстана


Председатель правления ФНБ «Самрук-азына» Ахметжан Есимов встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазохимической отрасли. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в фонде.

Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между НК «КазМунайГаз» и ПАО «Татнефть». Кроме того, они договорились о сотрудничестве при реализации проектов строительства и модернизации объектов нефтепереработки, нефтехимии и газохимии в Казахстане, а также внедрении новой техники и технологий добычи нефти, цифровых технологий.

Президент Татарстана отметил важную роль торговых представительств в развитии взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами. Нефтегазохимическая отрасль Татарстана является одной из наиболее развитых наряду с нефтедобычей.

Ахметжан Есимов встретился с президентом Татарстана

Также стороны обсудили области возможного сотрудничества с фондом в рамках инновационного центра в пригороде Казани «Иннополис». В частности, об обмене опытом по построению научной, высокотехнологичной экосистемы, в том числе в части формирования бизнес-модели.

В завершение встречи глава фонда представил президенту программу приватизации.

Напомним, ФНБ «Самрук-азына» участвует в реализации принятого правительством в 2015 году комплексного плана приватизации. Более 80% активов группы фонда, включенных в план, уже реализованы. Одним из значимых из них стало размещение 15% акций «Казатомпрома» на IPO в ноябре 2018 года. В ближайшие годы также намечено размещение акций или стратегическая продажа 8 крупных компаний фонда, в числе которых «Эйр Астана», «Казахтелеком», «КазМунайГаз»,
«Самрук-Энерго», «ТауКенСамрук», «Казпочта», «Казахстан темир жолы» и Qazaq air.

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