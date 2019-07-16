BI GROUP IRONMAN 70.3 ASTANA: Первые финишеры

Вчера, 07:32

14 июля утром стартовало самое ожидаемое соревнование по триатлону этого года - BI GROUP IRONMAN 70.3 ASTANA. С приветственным словом на церемонии открытия выступили Председатель КНБ РК Карим Масимов и аким г. Нур-Султан Алтай Кульгинов. Ровно в 6.50 утра на пантон вышли 22 атлета категории PRO, Среди них и легендарный Тим Дон - рекордсмен и многократный победитель Ironman, 1420 участников индивидуального зачета и 112 эстафетных команд.

Плавательный этап показал всю серьезность намерений участников – такого быстрого заплыва в столице еще не было, преодолев дистанцию в 1,9 км участники перешли к велосипедному этапу. Учитывая поднявшуюся температуру, организаторы подготовили для атлетов ванны со льдом и обеспечили спрей для защиты от солнца на пунктах питания.

Гонка все еще продолжается и дистанцию преодолевает еще 140 участников. Однако уже определены победители в категории PRO, среди которых первым среди мужчин финишировал Nils Fromhold из Германии, вторым - Filipe Azevedo, а третьим - Matia Ceccarello. Среди жещин первой к финишу пришла триатлет из Чехии - Radka Kahlefeldt, второй - Susie Cheetham, третьей - Sara Piampiano. Награждал профессиональных атлетов премьер-министр Республики Казахстан – Аскар Мамин.

Следует отметить, что первым среди казахстанцев финишировал генеральный менеджер команды "Astana", олимпийский чемпион - Александр Винокуров.

Буквально через несколько часов закончится лимит на преодоление дистанции и определятся победители каждой возрастной групп, которые вечером определят кто из них отправится на Чемпионат IRONMAN 70.3 в Новой Зеландии в следующем году. А накануне состоялся традиционный детский забег, где приняли участие 650 детей.