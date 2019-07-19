АБР повысил прогноз по росту экономики Казахстана до 3,6%

Сегодня, 07:47

Азиатский банк развития повысил прогноз по росту экономики в Центральной Азии на 2019 год до 4,3% из-за улучшения прогноза по Казахстану. Прогноз роста по Казахстану повышен до 3,6%. Об этом говорится в новом отчете Азиатского банка развития (АБР), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



Прогноз роста Центральной Азии в 4,2% на 2020 год не изменился с апреля. Прогноз по росту экономики по Казахстану на 2020 год также остался без изменений на уровне 3,3%. Прогноз инфляции по Казахстану понижен с 6,0% до 5,5% на 2019 год и с 5,5% до 5,0% на 2020 год.

В то же время развивающиеся страны Азии сохранят сильный, но умеренный рост в 2019 и 2020 годах на фоне благоприятного внутреннего спроса, который уравновешивает напряженность мировой торговли. АБР сохраняет прогноз роста для развивающихся стран Азии на уровне 5,7% в 2019 году и 5,6% в 2020 году. Эти темпы роста немного ниже роста в развивающихся странах Азии в 2018 году, который был на уровне 5,9%. За исключением новых промышленных экономик (Гонконг, Китай; Республика Корея; Сингапур; Тайбэй, Китай), прогноз регионального роста пересмотрен с 6,2% до 6,1% в 2019 году и сохранился на том же уровне в 2020 году.

Рост экономики Казахстана в I полугодии составил 4,1%

Усиление торговой напряженности между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами остается самым большим негативным фактором, указывается в отчете, несмотря на очевидное перемирие в конце июня, которое может позволить возобновить торговые переговоры между двумя странами.

«Даже несмотря на то что торговый конфликт продолжается, в регионе будет поддерживаться сильный, но умеренный рост, - сказал главный экономист АБР Ясуюки Савада. - Однако до тех пор, пока две крупнейшие экономики мира не достигнут соглашения, неопределенность будет по-прежнему оказывать влияние на перспективы региона».

В Центральной Азии прогноз роста на 2019 год повышен до 4,3% в связи с улучшением прогноза по Казахстану. Прогноз роста по Казахстану на 2019 год также повышен до 3,6%. Прогноз роста Центральной Азии в 4,2% на 2020 год не изменился с апреля. Прогноз роста по Казахстану на 2020 год также остался без изменений на уровне 3,3%. Прогноз инфляции по Казахстану был понижен с 6,0% до 5,5% на 2019 год и с 5,5% до 5,0% на 2020 год.

Прогноз роста для Восточной Азии в 2019 году был снижен до 5,6% из-за более медленной, чем ожидалось, активности в Корее. Прогноз роста субрегиона на уровне 5,5% на 2020 год не изменился с апреля. Темпы роста крупнейшей экономики субрегиона, КНР, также не изменились: прогнозы составляют 6,3% в 2019 году и 6,1% в 2020 году, поскольку политическая поддержка компенсирует замедление роста внутреннего и внешнего спросов.

В Южной Азии экономические перспективы остаются динамичными: прогнозируется рост на уровне 6,6% в 2019 году и 6,7% в 2020 году, что несколько ниже апрельских прогнозов. Прогноз роста для Индии был снижен до 7,0% в 2019 году и 7,2% в 2020 году, в связи с тем, что финансовый результат 2018 года не оправдал ожиданий.

Прогноз по Юго-Восточной Азии слегка снижен до 4,8% в 2019 году и 4,9% в 2020 году из-за торгового тупика и замедления в торговле электроникой. Прогноз роста в Тихоокеанском регионе - 3,5% в 2019 году и 3,2% в 2020 году - остается неизменным, поскольку субрегион продолжает восстанавливаться после циклона Гита и землетрясения в Папуа Новой Гвинее, крупнейшей экономике субрегиона.

Прогнозы роста основных промышленных экономик претерпели незначительные изменения: прогноз по США повышен до 2,6% в 2019 году, а по еврозоне снижен до 1,3%. Прогноз роста Японии остается неизменным: 0,8% в 2019 году и 0,6% в 2020 году.

Прогнозы по инфляции в развивающихся странах Азии были пересмотрены с 2,5% до 2,6% для 2019 и 2020 годов, что отражает более высокие цены на нефть и различные внутренние факторы, такие как продолжающаяся вспышка африканской чумы свиней в ряде азиатских стран, что, как ожидается, приведет к росту цен на свинину в КНР.