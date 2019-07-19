АФК: Поступления от продажи нефти снизились

АФК: Поступления от продажи нефти снизилисьСегодня, 07:58
Поступления средств в Казахстан от продажи нефти снизились. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Согласно актуальным данным министерства национальной экономики, по итогам первых пяти месяцев текущего года внешнеторговый оборот страны составил $37,3 млрд, что на 3,3% выше по сравнению с январем-маем 2018 года. В частности, экспорт товаров составил $23,6 млрд (+0,5%), импорт – $13,7 млрд (+8,3%). Таким образом, положительное сальдо внешнеторгового баланса составило $9,9 млрд (-8,6%).
Диаграмма 1. Торговый баланс РК, млрд долларов
Источник: Министерство национальной экономики РК
По мнению аналитиков АФК, менее выраженная динамика экспорта в основном обусловлена снижением поступлений от продажи нефти (см.
Таблица 1).
«Тем не менее в натуральном выражении экспортные поставки черного золота в отчетном периоде выросли на 2,8%, несмотря на
ремонтные работы на крупных месторождениях. Снижение денежных
поступлений скорее всего обусловлено более низкими ценами на нефть. Так,
средняя цена барреля нефти Brent в январе-мае текущего года составила
65,82 долларов за баррель, что на 7,3% ниже показателя за аналогичный
период прошлого года (71,02 долларов за баррель). Доля нефти в структуре
казахстанского экспорта снизилась до 56,7% в сравнении с 59,7% в
аналогичном периоде прошлого года. Указанное снижение отчасти было
компенсировано увеличением поступлений от экспорта газа (+50,1%),
продуктов неорганической химии (+25,1%), а также некоторых других
товаров», - говорится в сообщении АФК.
Ключевая доля экспорта по-прежнему приходится на
страны Европы – $11,3 млрд, что составляет 48,0% удельного веса
всех экспортируемых продуктов (59,5% в аналогичном периоде прошлого
года). Далее следуют страны Азии – $7,5 млрд или 31,9% (22,6%),
СНГ – $4,1 млрд или 17,3% (16,3%), другие - $0,6 млрд
или 2,8% (1,6%). В разрезе стран основными покупателями казахстанской
продукции в отчетном периоде являются Италия – 15,2% от всего экспорта
(18,8% ранее), Китай – 14,2% (9,8%), Россия - 9,1% (9,4%).
Таблица 1. Основные экспортные товары:
В АФК уверены, что в товарной структуре импорта основной прирост в
абсолютном выражении среди топ-10 ключевых наименований приходится на
трубы из черных металлов, легковые автомобили и насосы (см.
Таблица 2).
«Между тем наибольшее снижение отмечается по импорту нефти и
нефтепродуктов. Если в январе-мае 2018 года республика импортировала
нефть и нефтепродукты на сумму $492,0 млн, то в отчетном периоде
импорт сократился до $162,3 млн (более чем в три раза). Таким
образом, указанная статья опустилась с первого места на 11 строчку среди
ключевых товарных групп казахстанского импорта. Напомним, со 2 марта
министерство энергетики страны ввело трехмесячный запрет на ввоз бензина
из РФ. Указанная мера была призвана не допустить затоваривание рынка.
Как стало известно в конце июня, ведомство не видело необходимости в
продлении запрета из-за установившейся высокой разницы в ценах на бензин
между странами», - отмечают аналитики.
Вместе с тем в страновой структуре импорта
ведущее место занимает Россия. Сумма импортируемых продуктов составила
$5,1 млрд или 37,0% удельного веса всех импортируемых продуктов
(39,3% ранее), далее следуют Китай – $2,3 млрд или 16,5% (16,0%)
и Южная Корея – $0,8 млрд или 5,7% (1,9%).
Таблица 2. Основные импортные товары:
Аналитики АФК уверены, что менее благоприятная конъюнктура цен на нефть соответствующим образом
сказалась на показателях экспорта, и соответственно торгового баланса
страны. Кроме того, сдерживающее воздействие на динамику экспорта
согласно прогнозам Нацбанка будет оказывать слабый внешний спрос на фоне
замедления экономической активности в Китае, низких темпов
экономического роста в ЕС и России. На этом фоне дефицит счета текущих
операций в 2019 году предположительно составит 3,0% от ВВП, и
увеличится до 4,2% от ВВП в 2020 году. Напомним, в прошлом году дефицит
счета текущих операций составил 0,03% от ВВП.