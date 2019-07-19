АФК: Поступления от продажи нефти снизились

Сегодня, 07:58

Поступления средств в Казахстан от продажи нефти снизились. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).



Согласно актуальным данным министерства национальной экономики, по итогам первых пяти месяцев текущего года внешнеторговый оборот страны составил $37,3 млрд, что на 3,3% выше по сравнению с январем-маем 2018 года. В частности, экспорт товаров составил $23,6 млрд (+0,5%), импорт – $13,7 млрд (+8,3%). Таким образом, положительное сальдо внешнеторгового баланса составило $9,9 млрд (-8,6%).

Диаграмма 1. Торговый баланс РК, млрд долларов



Источник: Министерство национальной экономики РК



По мнению аналитиков АФК, менее выраженная динамика экспорта в основном обусловлена снижением поступлений от продажи нефти (см.

Таблица 1).

«Тем не менее в натуральном выражении экспортные поставки черного золота в отчетном периоде выросли на 2,8%, несмотря на

ремонтные работы на крупных месторождениях. Снижение денежных

поступлений скорее всего обусловлено более низкими ценами на нефть. Так,

средняя цена барреля нефти Brent в январе-мае текущего года составила

65,82 долларов за баррель, что на 7,3% ниже показателя за аналогичный

период прошлого года (71,02 долларов за баррель). Доля нефти в структуре

казахстанского экспорта снизилась до 56,7% в сравнении с 59,7% в

аналогичном периоде прошлого года. Указанное снижение отчасти было

компенсировано увеличением поступлений от экспорта газа (+50,1%),

продуктов неорганической химии (+25,1%), а также некоторых других

товаров», - говорится в сообщении АФК.

Ключевая доля экспорта по-прежнему приходится на

страны Европы – $11,3 млрд, что составляет 48,0% удельного веса

всех экспортируемых продуктов (59,5% в аналогичном периоде прошлого

года). Далее следуют страны Азии – $7,5 млрд или 31,9% (22,6%),

СНГ – $4,1 млрд или 17,3% (16,3%), другие - $0,6 млрд

или 2,8% (1,6%). В разрезе стран основными покупателями казахстанской

продукции в отчетном периоде являются Италия – 15,2% от всего экспорта

(18,8% ранее), Китай – 14,2% (9,8%), Россия - 9,1% (9,4%).

Таблица 1. Основные экспортные товары:



Источник: Министерство национальной экономики РК







В АФК уверены, что в товарной структуре импорта основной прирост в

абсолютном выражении среди топ-10 ключевых наименований приходится на

трубы из черных металлов, легковые автомобили и насосы (см.

Таблица 2).

«Между тем наибольшее снижение отмечается по импорту нефти и

нефтепродуктов. Если в январе-мае 2018 года республика импортировала

нефть и нефтепродукты на сумму $492,0 млн, то в отчетном периоде

импорт сократился до $162,3 млн (более чем в три раза). Таким

образом, указанная статья опустилась с первого места на 11 строчку среди

ключевых товарных групп казахстанского импорта. Напомним, со 2 марта

министерство энергетики страны ввело трехмесячный запрет на ввоз бензина

из РФ. Указанная мера была призвана не допустить затоваривание рынка.

Как стало известно в конце июня, ведомство не видело необходимости в

продлении запрета из-за установившейся высокой разницы в ценах на бензин

между странами», - отмечают аналитики.



Вместе с тем в страновой структуре импорта

ведущее место занимает Россия. Сумма импортируемых продуктов составила

$5,1 млрд или 37,0% удельного веса всех импортируемых продуктов

(39,3% ранее), далее следуют Китай – $2,3 млрд или 16,5% (16,0%)

и Южная Корея – $0,8 млрд или 5,7% (1,9%).

Таблица 2. Основные импортные товары:



Источник: Министерство национальной экономики РК



Аналитики АФК уверены, что менее благоприятная конъюнктура цен на нефть соответствующим образом

сказалась на показателях экспорта, и соответственно торгового баланса

страны. Кроме того, сдерживающее воздействие на динамику экспорта

согласно прогнозам Нацбанка будет оказывать слабый внешний спрос на фоне

замедления экономической активности в Китае, низких темпов

экономического роста в ЕС и России. На этом фоне дефицит счета текущих

операций в 2019 году предположительно составит 3,0% от ВВП, и

увеличится до 4,2% от ВВП в 2020 году. Напомним, в прошлом году дефицит

счета текущих операций составил 0,03% от ВВП.

