Kaspi bank, блэкаут в Алматы и единая жилищная политика

Вчера, 07:39

Председатель правления Kaspi bank Михаил Ломтадзе увеличил свою долю в Kaspi.kz. Такой вывод можно сделать на основе информации, опубликованной на сайте KASE. Эта новость на уходящей неделе вызвала наибольший интерес читателей центра деловой информации Kapital.kz. По данным биржи, на 1 июля 2019 года Михаилу Ломтадзе принадлежит 27,88% акций Kaspi.kz, Вячеславу Киму - 36,69%. У фонда Baring Vostok сконцентрировано 27,72% бумаг. Отметим, в сентябре 2018 года стало известно, что Михаил Ломтадзе планирует стать крупным акционером Kaspi bank. «Правлением Национального банка РК принято постановление от 27 августа 2018 года «О выдаче Ломтадзе Михаилу согласия на приобретение статуса крупного участника (косвенного) АО «Kaspi Bank» в связи с планируемым приобретением г-ном Ломтадзе в доверительное управление доли голосующих акций Kaspi Bank», — говорилось в сообщении Нацбанка. Как сообщали корреспонденту Kapital.kz в Kaspi bank, в октябре 2018 года Михаилу Ломтадзе принадлежало 9,98% голосующих акций Kaspi.



Михаил Ломтадзе нарастил свою долю в Kaspi.kz



Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости консолидировать все жилищные программы в единую понятную жилищную политику. «Я ставлю задачу до 1 сентября текущего года внести предложения по этому вопросу», - сказал глава государства на расширенном заседании правительства. Президент при этом подчеркнул, что вопрос доступности жилья до сих пор не решен. «Количество очередников в регионах с 2012 года увеличилось более чем в два раза - до 487,8 тыс. человек. Очередь растет постоянно. Поэтому Елбасы инициировал программу "Бакытты отбасы" с механизмом жилищных займов под 2%. Это хорошая программа, действует уже несколько месяцев», - сказал глава государства.



Замыкает тройку лидеров сообщение о блэкауте в Алматы. 15 июля на ТЭЦ-2 АО «АлЭС» произошла авария, что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города.

На уходящей неделе в мегаполисе произошло еще одно ЧП. Пожар на складских помещениях с лакокрасочными материалами в Жетысуском районе. Площадь пожара составила 450 кв. м., тушили возгарание 7 часов. В его тушении принимали участие 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы, а также вертолеты АО «Казавиаспас» и Службы спасения города Алматы. Дым от пожара был виден в разных частях города. По предварительной информации, на складе находится 200 тонн лакокрасочных изделий.

В Алматы горят складские помещения

Тамара Дуйсенова получила новое назначение. Она возглавила «Центр развития трудовых ресурсов». «Прежний руководитель центра Ербол Оспанов перешел на должность первого вице-президента АО «ЦРТР», - написал пресс-секретарь Минтруда и соцзащиты населения Канат Кульшманов. «Тамара Касымовна внесла значительный вклад в развитие социально-трудовой сферы, имеет опыт, который сегодня необходим для развития эффективного рынка труда, повышения качества трудовых ресурсов, социального и пенсионного обеспечения, занятости населения, цифровизации социально-трудовой сферы и других поручений, поставленных руководством страны», - сказал министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев, представляя нового руководителя коллективу.