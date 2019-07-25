Аналитик: Тенге вернулся под давление

25-07-2019, 07:44

«После небольшой коррекции тенге вернулся под давление». Так считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



«Казахстанская

валюта снова отступает в паре с долларом США. Торги на бирже KASE 24

июля, в среду, идут около 384,50 тенге за американскую валюту. У доллара

на мировой арене сейчас есть веский козырь: накануне президент США

Дональд Трамп договорился с Конгрессом о двухлетнем периоде

бесперебойного финансирования работы правительства. Кроме того, доллар

получает поддержку о снижения евровалюты — от заседания ЕЦБ в четверг

инвесторы ждут смягчения денежно-кредитных условий через понижение

ставки по депозитам», - пишет эксперт.

Она добавляет, что от более серьезного снижения тенге сейчас удерживает стабилизация цены на нефть.

«Краткосрочно

доллар может подняться в область 384,65-385,15 тенге, евро способен

торговаться в границах 431-433 тенге, рубль — 6,08-6,11 тенге.

Примечательно, что в паре с российской валютой тенге удалось

стабилизироваться после серии выраженного снижения», - считает Анна

Бодрова.

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В ближайшей перспективе тенге может немного ослабеть и будет торговаться у отметки 384,5 тенге за доллар, пишет финансовый скаут Forex Club Айдар Калиаскар.https://kapital.kz/

«Курс казахстанской валюты по отношению к доллару расчетами «завтра» по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже во вторник подрос на 0,15 тенге, составив 384,22 тенге. Это происходило при достаточно высоком объеме торгов, который увеличился по сравнению с показателем предыдущей сессии почти на 25 млн долларов, составив 117,7 млн долларов. Всего было заключено 347 сделок. Тенге показал очень слабую позитивную динамику на фоне того, что нефть дешевеет на ослаблении опасений о возможности снижения поставок», - пишет эксперт.

Он поясняет, что нефтяные котировки перешли к снижению после трехдневного роста. «Ожидается, что напряженность на Ближнем Востоке не окажет сильного негативного влияния на поставки нефти. Кроме того, Международное энергетическое агентство заявило, что оно обладает достаточным количеством запасов, чтобы покрыть любые перебои с поставками нефти в течение длительного периода. Итальянская компания Eni также обнаружила два нефтяных месторождения в Египте, что позволит нарастить поставки нефти на мировой рынок», - заключает аналитик.