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QazTrade для экспортеров, ВЭС за $130 млн, рыбоводный комплекс возле Актау

25-07-2019, 07:51
QazTrade для экспортеров, ВЭС за $130 млн, рыбоводный комплекс возле Актау



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