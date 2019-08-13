C 2021 по 2023 годы приток специалистов в возрасте 22 лет cнизится до минимума

13-08-2019, 07:53

По прогнозам аналитиков Центра развития трудовых ресурсов, в период с 2021 по 2023 год приток квалифицированной рабочей силы в возрасте 22 лет на рынок труда снизится до локального минимума за годы независимости Казахстана в связи с низким уровнем рождаемости с 1997 по 2002 год. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Центре.



Как отмечают специалисты ЦРТР, в связи с неблагоприятными экономическими условиями в конце 1990-х годов существенно сократилась численность населения республики. Если на начало 1992 года в Казахстане проживало 16 млн 452 тыс. человек, то к началу 2002 года – всего 14 млн 851 тыс. человек. Существенный вклад в это внесла эмиграция – в совокупности с 1992 по 2002 год за пределы республики выехало порядка 2,8 млн человек, что с учетом прибывших за аналогичный период 747 тыс. человек соответствует отрицательному сальдо в размере чуть более 2 млн человек.

В 1999 году количество браков сократилось до минимума в 85,9 тыс. церемоний, что в два раза меньше, чем на начало десятилетия (165,5 тыс. в 1991 году). В свою очередь показатель рождаемости к 1998 году опустился ниже отметки в 15 новорожденных на тысячу населения и находился там вплоть до 2002 года, по результатам которого он составил всего лишь 15,3 новорожденного, что на 30% ниже уровня 1991 года. Таким образом, количество новорожденных в течение 1998-2002 годов находилось в пределах 217-227 тыс. человек в сравнении с 353 тыс. в 1991 году и максимумом с момента обретения независимости в 401 тыс. человек в 2016 году.

В соответствии со статистической информацией в 2013 году среднегодовая численность населения, относимого к молодежи, составляла 4 млн 113 тыс. человек, но к 2018 году сократилась до уровня в 3 млн 612 тыс. человек, или на 12%.

«Для прогнозирования численности молодежи в будущем мы смоделировали ситуацию, согласно которой рождаемость и смертность останутся на уровне 2018 года, а миграционные приток и отток будут находиться на средних значениях за последние пять лет. Результаты моделирования показали, что до 2022 года прогнозируемая численность молодежи будет продолжать сокращаться вплоть до уровня в 3 млн 432 тыс. человек, после чего начнется пятнадцатилетний цикл роста до уровня в 5,1 млн человек в 2038 году», – сообщил директор департамента прогнозирования трудовых ресурсов ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Он также отметил, что хотя к 2023 году численность молодежи начнет восстанавливаться, основной прирост будет обеспечен за счет младших возрастных категорий. Так, если в 2013 году на возрастную группу 15-20 лет приходилось 1 млн 551 тыс. человек, в 2018 году – 1 млн 348 тыс. человек (37% от общей численности), то к 2023 году – уже 1 млн 638 тыс. человек, или 47% от общей численности в 3 млн 468 тыс. человек.

При этом Дмитрий Шумеков подчеркнул, что минимальный возраст выхода на рынок труда в случае с получением технического или профессионального образования составляет 18 лет (в 7 лет в 1 класс + 9 классов + 2 года в колледже), а при условии окончания средней школы и программы бакалавриата – 22 года (в 7 лет в 1 класс + 11 классов + 4 года в бакалавриате).

«Если основываться на этой методике расчета выхода молодежи на рынок труда, то к 2023 году численность молодежи в возрасте 22 лет только начнет восстанавливаться после непрерывного сокращения в течение ряда лет. Так, если в 2013 году численность этой категории населения составляла 318,5 тыс. человек, то в 2018 году – уже 250 тыс. человек, а в 2021-2023 годах ожидается локальный минимум – порядка 217-218 тыс. человек. Только к 2026 году численность населения в возрасте 22 лет подойдет вплотную к уровню, достигнутому ранее в 2013 году», – резюмировал директор департамента прогнозирования трудовых ресурсов ЦРТР.



Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством РК к молодежи в Казахстане относятся люди в возрасте от 15 до 28 лет.

Напомним, в июне 1999 года на основании постановления Правительства РК было создано РГКП «Информационно-аналитический центр по проблемам занятости Министерства труда и соцзащиты населения Республики Казахстан». В октябре 2011 года РГКП было преобразовано в АО «Информационно-аналитический центр по проблемам занятости». Постановлением Правительства РК от 1 июля 2016 года АО «Информационно-аналитический центр по проблемам занятости» переименован в АО «Центр развития трудовых ресурсов».

Основной сферой деятельности центра является обеспечение информационной и аналитической поддержки государственной политики по регулированию рынка труда и реализации активных мер содействия занятости, методологической поддержки местных исполнительных органов по вопросам занятости населения и центров занятости населения.