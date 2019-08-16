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Huawei и «Яндекс» создают конкурента Google Maps

Вчера, 07:32
Huawei и «Яндекс» создают конкурента Google Maps


Китайская компания Huawei совместно с российской интернет-компанией «Яндекс» разрабатывают картографический сервис Huawei Map Kit, который поможет ей избавиться от зависимости от Google. Об этом пишет Прайм.

Предполагается, что новая услуга создается не напрямую для конечных пользователей, а скорее для разработчиков сторонних приложений, которые используют геолокацию и картографию. Они смогут использовать возможности Huawei Map Kit. Сервис будет доступен на 40 языках и предоставит полноценную навигацию с рядом весьма сложных функций, в том числе, связанных с дополненной реальностью и возможностью отображения дорожной разметки.

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