Новости / Государство

Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины

Вчера, 07:49
Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины


Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на три ступени — с уровня B до CCC. Об этом говорится в сообщении агентства, пишет РБК.

«Понижение рейтингов отражает повышенную неопределенность политики после прошедших 11 августа праймериз, серьезное ужесточение условий финансирования и ожидаемое ухудшение макроэкономической ситуации», — говорится в сообщении. Отмечается, что это увеличивает вероятность суверенного дефолта или какой-либо реструктуризации.

Рейтинговое агентство Standard&Poor’s также понизило долгосрочный рейтинг Аргентины с B до B-, передает Bloomberg.

12 августа падение аргентинского песо к доллару достигало 33%. После объявления в Аргентине результатов президентских праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат Альберто Фернандес, иностранные инвесторы стали резко избавляться от активов в этой стране. Аргентинский биржевой индекс S&P Merval 12 августа упал на 48% в долларовом выражении, что стало вторым по величине падением в течение дня на фондовых биржах, которые отслеживает Bloomberg.

Фернандес на праймериз набрал 47,7% голосов, действующий лидер страны Маурисио Макри — 32,1%. В случае победы оппозиционного кандидата экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер (не является родственником Альберто Фернандеса), которая была у власти с 2007 по 2015 год, станет вице-президентом страны.

  • Просмотров: 103
Похожие материалы
  • S&P понизило суверенный рейтинг Китая S&P понизило суверенный рейтинг Китая
  • Fitch понизило рейтинг KEGOC до уровня BBB- Fitch понизило рейтинг KEGOC до уровня BBB-
  • S&P понизило рейтинг Евросоюза S&P понизило рейтинг Евросоюза
  • Fitch подтвердило кредитный рейтинг Египта Fitch подтвердило кредитный рейтинг Египта
  • Fitch понизило рейтинги семи казахстанских компаний Fitch понизило рейтинги семи казахстанских компаний
    • Отзывы читателей
    Бахтияр Крыкпышев возглавил Kazakhmys Copper Бахтияр Крыкпышев возглавил Kazakhmys Copper Государство Вчера, 08:01
    Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины Государство Вчера, 07:49
    Аскар Мамин участвовал в открытии международного автовокзала в Туркестане Аскар Мамин участвовал в открытии международного автовокзала в Туркестане Государство Вчера, 07:48
    LG Electronics удостоена высших наград EISA Awards LG Electronics удостоена высших наград EISA Awards Государство Вчера, 07:41
    Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу Государство Вчера, 07:41
    Moody’s: Казахстан будет лидером СНГ по развитию исламского банкинга Moody’s: Казахстан будет лидером СНГ по развитию исламского банкинга Государство 16-08-2019, 07:57
    Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область Государство 16-08-2019, 07:56
    Boeing сократил поставки самолетов на 38% Boeing сократил поставки самолетов на 38% Государство 16-08-2019, 07:45
    LG предлагает линейку «умных» стиральных машин с искусственным интеллектом LG предлагает линейку «умных» стиральных машин с искусственным интеллектом Государство 16-08-2019, 07:35
    Huawei и «Яндекс» создают конкурента Google Maps Huawei и «Яндекс» создают конкурента Google Maps Государство 16-08-2019, 07:32
    В Китае эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна В Китае эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна Государство 13-08-2019, 07:55
    C 2021 по 2023 годы приток специалистов в возрасте 22 лет cнизится до минимума C 2021 по 2023 годы приток специалистов в возрасте 22 лет cнизится до минимума Государство 13-08-2019, 07:53
    Аскар Мамин: Необходимо разработать программу развития алматинской агломераци Аскар Мамин: Необходимо разработать программу развития алматинской агломераци Государство 13-08-2019, 07:49
    Tissot: от императорского двора до голливудских фильмов Tissot: от императорского двора до голливудских фильмов Государство 13-08-2019, 07:43
    В Британском музее появились пародийные банкноты, посвященные Brexit В Британском музее появились пародийные банкноты, посвященные Brexit Государство 13-08-2019, 07:34
    Galaxy Note10/Note10+: одно устройство – любые задачи! Galaxy Note10/Note10+: одно устройство – любые задачи! Государство 10-08-2019, 07:56
    Uber отчитался о рекордных квартальных убытках Uber отчитался о рекордных квартальных убытках Государство 10-08-2019, 07:49
    «Лаборатория Касперского» создаст антивирусы для властей Вьетнама «Лаборатория Касперского» создаст антивирусы для властей Вьетнама Государство 10-08-2019, 07:44
    Айдархан Кусаинов: Фундаментально у тенге есть запас прочности Айдархан Кусаинов: Фундаментально у тенге есть запас прочности Государство 10-08-2019, 07:42
    Азиатские центробанки неожиданно снизили ставки Азиатские центробанки неожиданно снизили ставки Государство 10-08-2019, 07:34