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Алматинцы будут решать, на какие цели тратить бюджет города

Сегодня, 07:45
Алматинцы будут решать, на какие цели тратить бюджет города


Жители Алматы будут иметь возможность вносить предложения по распределению бюджета мегаполиса, а также по благоустройству города. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

По данным и. о. руководителя управления стратегии и бюджета Алматы Жанар Жазылтаевой, бюджет участия, или партисипативный бюджет – это местный бюджет, разработанный с участием граждан. Жители города вносят вклад в рассмотрение и принятие финансовых решений по приоритетным вопросам на всех стадиях бюджетного процесса - планирование, обсуждение и мониторинг.

Цель бюджета участия в Алматы – развитие и благоустройство территорий районов мегаполиса на основании инициатив и предложений горожан. Автором проектного предложения может быть гражданин Республики Казахстан, оралман, иностранец и лицо без гражданства, постоянно проживающее на территории города.

Прием предложений по пилотному проекту «Бюджет участия»
осуществляется с 19 августа по 1 сентября 2019 года включительно. По
окончанию срока приема проектов экспертной комиссией будет проведен их
отбор, и с 20 по 29 сентября пройдет голосование жителей, где будут
определены проекты-победители.

Алматинцы будут решать, на какие цели тратить бюджет города

По словам заместителя председателя правления АО «Центр развития города Алматы» Олега Сека, проектные предложения подаются через портал budget.open-almaty.kz. Для этого необходимо заполнить заявку (указать наименование проектного предложения, его описание, адрес объекта), обязательно прикрепить эскиз и смету проектного предложения (может быть ориентировочной). Также по желанию можно прикрепить фотографии текущего состояния и презентации.

Максимальная стоимость одного проекта не должна превышать 100 млн тенге. Для допуска к реализации проект должен набрать более 10 голосов жителей Алматы. Один житель города вправе проголосовать за три проектных предложения, используя личную ЭЦП.

Проектные предложения должны отвечать следующим критериям:

• один автор - одна заявка - один объект;

• объект общего пользования;

• объект должен располагаться на территории района, где планируется его реализация, на земельном участке общего пользования;

• находиться в пределах компетенции акимата и др.

Не будут приниматься к рассмотрению проектные предложения, которые:

• рассчитаны только на разработку ПСД, без проведения строительно-монтажных работ;

• фрагментарные (требующие в будущем реализации дополнительных элементов);

• не соответствуют программе развития Алматы и законодательству РК;

• коммерческого характера и др.

Экспертные комиссии районных акиматов будут осуществлять отбор проектов на соответствие требованиям законодательства РК, программе развития Алматы, а также рассматривать итоги реализации пилотного проекта.

Персональный состав экспертной комиссии районного акимата формируется и утверждается районным акимом.

Экспертная комиссия включает в себя:

• не менее двух депутатов маслихата;

• районного архитектора;

• специалиста в области строительства;

• специалиста, с опытом работы по составлению смет расходов по строительным проектам;

• не менее четырех представителей Общественного совета Алматы;

• не менее четырех представителей общественных организаций.

Консультацию или информацию о бюджете участия можно получить в районных акиматах Алматы, а также по телефону: +7 727 224 39 29 (вн. 203, 103).

При возникновении технических трудностей в ходе подачи заявки обращаться по телефону: +7 775 818 05 73.

Напомним, впервые партисипативный бюджет внедрен в 1988 году в городе Порту-Алегри в Бразилии. Граждане принимали участие в распределении городского бюджета. Партисипативный бюджет помог Порту-Алегри улучшить условия жизни в части инфраструктуры, транспорта, здравоохранения, образования и жилищных условий. ООН признала этот процесс в качестве примера «положительной практики». Всемирный банк включил партисипативный бюджет в набор инструментов по улучшению качества жизни горожан.

В настоящее время партисипативный бюджет применяется в Нур-Султане, Париже, Лондоне, Сеуле, Москве, Киеве, Лейпциге и в Оше.

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