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Алмазбек Атамбаев останется под стражей до 26 октября

Сегодня, 07:36
Алмазбек Атамбаев останется под стражей до 26 октября


Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев останется под стражей до 26 октября. Такое решение сегодня принял суд. Заседание было закрытым, о решении судьи журналистам сообщил адвокат бывшего лидера государства, об этом сообщает сайт "Вести.Ru".

Алмазбек Атамбаев находится в следственном изоляторе с 8 августа, он был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области.

Как сообщалось, в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации сторонники экс-президента оказали сопротивление, погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медпомощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.


Алмазбек Атамбаев останется под стражей до 26 октября

Задержан экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Атамбаев подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство. Ему также предъявлены обвинения в коррупции, незаконном обогащении и легализации преступных доходов. Сам он предъявленные обвинения не признает.

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