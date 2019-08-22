Apple потратит $6 млрд на создание собственных сериалов и шоу

Сегодня, 07:39

Apple увеличила бюджет на производство собственных сериалов, фильмов и шоу для онлайн-кинотеатра Apple TV+ до $6 млрд. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает vestifinance.ru.



Изначально Apple выделила $1 млрд на создание оригинального контента, однако по мере съемок бюджет вырос. Только на производство одного эпизода «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун компания потратила несколько сотен миллионов долларов, говорят источники издания. Для сравнения: бюджет каждой из финальных серий «Игры престолов» составлял в среднем $15 млн. По данным Bloomberg, подписка на Apple TV+ будет стоить $9,99.

Apple TV+ станет доступен более чем в 100 странах мира осенью 2019 года, сообщала компания в марте. К моменту запуска помимо «Утреннего шоу» планирует выпустить еще четыре картины: «Удивительные истории» Стивена Спилберга, фантастический триллер «Смотри» с Джейсоном Момоа, «По правде говоря» c Октавией Спенсер и документальное шоу о зданиях «Дом».

Apple планирует увеличивать расходы на разработки и исследования

Apple готовилась к созданию собственного сервиса несколько лет, наняв топ-менеджеров Sony Pictures Television Джейми Эрликта и Зака ван Амберга. При этом поначалу речь шла о том, что на собственный контент компания за первый год потратит $1 млрд, но потом бюджет был значительно увеличен.

Компания стремится обогнать своего конкурента — Disney, который планирует запустить собственный сервис Disney Plus в ноябре. При этом компания еще не сообщала никаких деталей о стоимости сервиса или студиях, с которыми сотрудничает. Тем не менее значительные траты Apple уже подняли планку стоимости телевизионных шоу, заявил FT топ-менеджер, работающий в этой индустрии.

Бюджет, выделяемый Apple на собственные сериалы и фильмы, все еще гораздо меньше, чем у Netflix, которая, по данным Variety, может в этом году потратить на оригинальные проекты $15 млрд. Но более щедрые условия оплаты помогают компании заключать сделки в Голливуде, пишет FT. Netflix платит создателям контента в течение нескольких лет. Apple же передает им деньги после прохождения основных этапов производства, заявили собеседники газеты.

Кроме того, у Apple есть преимущество — количество пользователей. У компании более 1,4 млрд активных устройств, через которые можно продвигать Apple TV+.

Apple пытается найти новые источники доходов, так как продажи смартфонов, как планшетов и компьютеров, наращивать уже не получается из-за экономической ситуации на мировом рынке и его насыщения. Среди прочего стриминговый сервис призван помочь достичь цели по наращиванию продаж цифровых услуг до $50 млрд к 2020 году.