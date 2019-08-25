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Mail.Ru Group стала совладельцем каршеринга YouDrive

Вчера, 07:46
Mail.Ru Group стала совладельцем каршеринга YouDrive


Mail.Ru Group и инвестфонд Proxima Capital приобрели контрольную долю в каршеринговом сервисе YouDrive, сообщила пресс-служба интернет-компании, сообщает RNS.
«Mail.ru Group объявляет о приобретении контрольной доли платформы транспортных услуг YouDrive в партнерстве с Proxima Capital», — сообщили в пресс-службе холдинга, отказавшись раскрывать сумму инвестиций в рамках сделки, а также какую именно долю в YouDrive приобрела непосредственно Mail.ru Group.

В сделку войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.

Как отмечают в компании, в дальнейшем этот актив может войти в периметр сделки по созданию совместного предприятия Mail.Ru Group и Сбербанка, о планах создания которого стороны объявили в конце июля.


Mail.Ru Group стала совладельцем каршеринга YouDrive

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«Развитие этого направления полностью соответствует стратегии анонсированной ранее O2O-платформы Mail.ru Group и Сбербанка, поэтому инвестиция может быть передана в совместное предприятие», — отмечается в сообщении Mail.Ru Group.

Также стороны не исключают привлечения новых партнеров для развития этого проекта.

О том, что Mail.Ru Group ведет переговоры о покупке доли в каршеринге YouDrive, сообщал портал The Bell в марте. «Mail.ru будет участвовать в сделке вместе с финансовым партнером, который занимается лизингом автомобилей в качестве миноритарного партнера», — отмечал один из источников проекта.

В пресс-службе Mail.Ru тогда подтверждали RNS интерес к инвестициям в YouDrive. «Мы рассматриваем различные варианты усиления своих позиций в транспортном сегменте. В случае положительного решения речь будет идти о миноритарной инвестиции, аналогичной нашей инвестиции в "Ситимобил"», — сообщали RNS в пресс-службе интернет-компании.

Каршеринг YouDrive был запущен в 2015 году, став вторым по счёту оператором в Москве после «Делимобиля». На данный момент пользователям проекта доступно более 2500 автомобилей, стороны планируют увеличить их количество минимум до 10 тыс. в течение года.

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