Ubisoft планирует развивать новые франшизы

Вчера, 07:47

Исполнительный директор компании Ubisoft в регионе EMEA Ален Корр поделился планами по развитию студии. Он рассказал порталу MCV, что текущее состояние индустрии располагает к развитию новых франшиз. В качестве предпосылок Корр отметил приближающиеся релизы нового поколения консолей и развитие облачного гейминга, пишет 3dnews.ru.

Ripple создает фонд для внедрения блокчейна в игры«Свобода — это фантастика. Сейчас мы — независимая компания и хотим оставаться ею. Лучший способ сохранить за собой этот статус — продолжать развиваться. Мы уже много раз доказывали, что умеем делать это и сейчас мы хотим определить наше будущее. Это сложная задача, потому что нам нужно много талантливых разработчиков, поэтому мы продолжаем наём сотрудников. Мы дорожим нашими фанатами Assassin’s Creed и Ghost Recon, но по нашему мнению, сейчас прекрасное время для развития новых франшиз. Появляется много новых технологий, PC-игры стремительно развиваются, а в следующем году появятся новые консоли и облачный гейминг, поэтому пришло время для новых брендов», — заявил Ален Корр.

Ален Корр отметил важность релиза Gods & Monsters, который состоится в марте 2020 года. Он подчеркнул, что студия возлагает на этот проект большие надежды и планирует развивать его.

Ранее Ubisoft анонсировала распродажу в Uplay в честь проведения gamescom 2019. В магазине компании около 300 игр со скидками, а также можно навсегда бесплатно получить For Honor и сыграть в пробную версию Anno 1800.