ExxonMobil уходит из Норвегии

Сегодня, 07:36

Американская ExxonMobil продаст все свои нефтегазовые активы в Норвегии стоимостью 4 млрд долларов, сообщает агентство Прайм.

"ExxonMobil согласилась продать свои норвежские нефтегазовые активы на сумму в 4 млрд долларов, что означает выход американской компании из производства в стране", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в июне ExxonMobil сообщила о намерении продать свои активы в Норвегии, среди которых миноритарные пакеты акций 20 месторождений.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации.