IBM готова работать с Facebook над Libra

IBM готова работать с Facebook над LibraСегодня, 07:48
Технологический гигант IBM готов сотрудничать с Facebook в разработке цифровой валюты Libra, сообщает CNBC.
Генеральный менеджер блокчейн-сервисов IBM Джейсон Келли заявил, что компания считает блокчейн «командным видом спорта», который способствует кооперации между различными отраслями, пишет forklog.com.
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«Наши клиенты готовы работать с Facebook, и мы готовы работать со всеми ними, чтобы свести их воедино», — сказал Джейсон Келли.
По его словам, приход в пространство блокчейна компании масштаба Facebook придает больше легитимности базовой технологии.
Он не уточнил, заинтересована ли IBM в присоединении к консорциуму Libra Association.
Напомним, ранее в IBM намекали о планах по выпуску собственного стейблкоина. О намерении запустить стабильные токены на блокчейн-системе World Wire от IBM также заявляли шесть международных банков.