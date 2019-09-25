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IBM готова работать с Facebook над Libra

Сегодня, 07:48
IBM готова работать с Facebook над Libra


Технологический гигант IBM готов сотрудничать с Facebook в разработке цифровой валюты Libra, сообщает CNBC.
Генеральный менеджер блокчейн-сервисов IBM Джейсон Келли заявил, что компания считает блокчейн «командным видом спорта», который способствует кооперации между различными отраслями, пишет forklog.com.


IBM готова работать с Facebook над Libra

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«Наши клиенты готовы работать с Facebook, и мы готовы работать со всеми ними, чтобы свести их воедино», — сказал Джейсон Келли.

По его словам, приход в пространство блокчейна компании масштаба Facebook придает больше легитимности базовой технологии.

Он не уточнил, заинтересована ли IBM в присоединении к консорциуму Libra Association.

Напомним, ранее в IBM намекали о планах по выпуску собственного стейблкоина. О намерении запустить стабильные токены на блокчейн-системе World Wire от IBM также заявляли шесть международных банков.

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