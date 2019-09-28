«Самрук-Казына» продаст около 2,5% доли в Казатомпроме

Сегодня, 07:39

ФНБ «Самрук-Казына» сообщил о намерении дополнительно продать около 2,5% своей доли в национальной атомной компании «Казатомпром». Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.



«ФНБ «Самрук-Казына» объявляет о своем намерении продать около 6,5 миллиона глобальных депозитарных расписок, представляющих права на обыкновенные акции общества. Размещаемые ценные бумаги представляют около 2,5% выпущенного акционерного капитала общества», - говорится в сообщении Казатомпрома.

Ценные бумаги атомной компании планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX).

«Размещение ценных бумаг осуществляется через процесс ускоренного формирования книги заявок (букбилдинга) через Лондонскую фондовую биржу и через AIX, которое будет запущено сразу же после этого объявления. Размещение предназначено для институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах США 1933 года с учетом поправок, а также для квалифицированных институциональных покупателей в США в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах США», - говорится в сообщении компании.

Кроме того, не менее 20% от общего количества размещаемых ценных бумаг будет размещено среди институциональных и розничных инвесторов на внутреннем рынке Казахстана через размещение на AIX.

В Казатомпроме сообщили, что широкая общественность не имеет права принимать участие в размещении.

Как стало известно позднее, «Самрук-Казыне» за счет продажи бумаг Казатомпрома через Лондонскую фондовую биржу и Биржу «Международного финансового центра «Астана» (AIX) удалось привлечь 128,2 млн долларов.



