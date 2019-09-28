Новости / Государство

«Самрук-Казына» продаст около 2,5% доли в Казатомпроме

Сегодня, 07:39
«Самрук-Казына» продаст около 2,5% доли в Казатомпроме


ФНБ «Самрук-Казына» сообщил о намерении дополнительно продать около 2,5% своей доли в национальной атомной компании «Казатомпром». Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

«ФНБ «Самрук-Казына» объявляет о своем намерении продать около 6,5 миллиона глобальных депозитарных расписок, представляющих права на обыкновенные акции общества. Размещаемые ценные бумаги представляют около 2,5% выпущенного акционерного капитала общества», - говорится в сообщении Казатомпрома.

Ценные бумаги атомной компании планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX).

«Размещение ценных бумаг осуществляется через процесс ускоренного формирования книги заявок (букбилдинга) через Лондонскую фондовую биржу и через AIX, которое будет запущено сразу же после этого объявления. Размещение предназначено для институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах США 1933 года с учетом поправок, а также для квалифицированных институциональных покупателей в США в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах США», - говорится в сообщении компании.

Кроме того, не менее 20% от общего количества размещаемых ценных бумаг будет размещено среди институциональных и розничных инвесторов на внутреннем рынке Казахстана через размещение на AIX.

В Казатомпроме сообщили, что широкая общественность не имеет права принимать участие в размещении.
Как стало известно позднее, «Самрук-Казыне» за счет продажи бумаг Казатомпрома через Лондонскую фондовую биржу и Биржу «Международного финансового центра «Астана» (AIX) удалось привлечь 128,2 млн долларов.


  • Просмотров: 71
Похожие материалы
  • IPO КазМунайГаза будет ориентировано на розничных инвесторов IPO КазМунайГаза будет ориентировано на розничных инвесторов
  • IPO Казатомпрома: размещено 15% акций на $451 млн IPO Казатомпрома: размещено 15% акций на $451 млн
  • Самрук-Казына продаст 13 активов через электронный аукцион Самрук-Казына продаст 13 активов через электронный аукцион
  • Самрук-Казына продаст часть своей доли в Air Astana Самрук-Казына продаст часть своей доли в Air Astana
  • КМГ может продать свою долю в Кашагане в ноябре КМГ может продать свою долю в Кашагане в ноябре
    • Отзывы читателей
    ExxonMobil продает активы в Норвегии ExxonMobil продает активы в Норвегии Государство Сегодня, 07:56
    QazIndustry поддерживает внедрение инноваций QazIndustry поддерживает внедрение инноваций Государство Сегодня, 07:54
    Акимом Аркалыка стал Кайрат Абишев Акимом Аркалыка стал Кайрат Абишев Государство Сегодня, 07:49
    Apple будет показывать фильмы собственного производства в кинотеатрах Apple будет показывать фильмы собственного производства в кинотеатрах Государство Сегодня, 07:42
    «Самрук-Казына» продаст около 2,5% доли в Казатомпроме «Самрук-Казына» продаст около 2,5% доли в Казатомпроме Государство Сегодня, 07:39
    Безукоризненная доставка цветов по Оренбургу – живая роскошь на дом Безукоризненная доставка цветов по Оренбургу – живая роскошь на дом Культура 26-09-2019, 19:52
    Volkswagen будет выпускать аккумуляторы для электромобилей Volkswagen будет выпускать аккумуляторы для электромобилей Государство 25-09-2019, 07:59
    IBM готова работать с Facebook над Libra IBM готова работать с Facebook над Libra Государство 25-09-2019, 07:48
    FlyArystan планирует начать полеты в Москву FlyArystan планирует начать полеты в Москву Государство 25-09-2019, 07:43
    Alibaba опубликовала цели на пять лет Alibaba опубликовала цели на пять лет Государство 25-09-2019, 07:43
    Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли Государство 25-09-2019, 07:37
    Авиакомпаниям потребуется около 39 тысяч новых самолетов Авиакомпаниям потребуется около 39 тысяч новых самолетов Государство 22-09-2019, 07:55
    Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел Государство 22-09-2019, 07:48
    Бауыржан Байбек посетил Карагандинскую область Бауыржан Байбек посетил Карагандинскую область Государство 22-09-2019, 07:45
    Аскар Мамин ознакомился с реализацией госпрограмм в Алматинской области Аскар Мамин ознакомился с реализацией госпрограмм в Алматинской области Государство 22-09-2019, 07:41
    Huawei представила смартфоны без сервисов Google Huawei представила смартфоны без сервисов Google Государство 22-09-2019, 07:32
    Бейбут Атамкулов получил новое назначение Бейбут Атамкулов получил новое назначение Государство 19-09-2019, 07:57
    Platts: нефть может протестировать цену в $80 Platts: нефть может протестировать цену в $80 Государство 19-09-2019, 07:47
    Moody’s: Казахстан после AQR может оказать поддержку банкам на 400-600 млрд тенге Moody’s: Казахстан после AQR может оказать поддержку банкам на 400-600 млрд тенге Государство 19-09-2019, 07:46
    Акерке Ахметова стала вице-министром юстиции Акерке Ахметова стала вице-министром юстиции Государство 19-09-2019, 07:42