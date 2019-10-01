PayPal получит доступ к рынку платежных услуг КНР

1-10-2019, 07:47

Американская платежная система PayPal Holdings Inc. станет первым иностранным игроком на китайском рынке платежных услуг благодаря покупке местной компании Gopay Information Technology Co. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) разрешил PayPal приобрести 70%-ную долю в Gopay, имеющей лицензии на предоставление услуг онлайн-платежей и мобильных переводов в юанях, в том числе трансграничных. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на сообщение Gopay.

PayPal приобретет долю в Gopay через свое китайское подразделение.

Китайские власти, пообещавшие сделать свои рынки более открытыми для зарубежных инвесторов, уже предприняли ряд шагов в этом направлении. В марте 2018 года НБК открыл рынок платежных сервисов для иностранцев, объявив, что зарубежные компании смогут подавать заявки на получение лицензий на оказание платежных услуг, и отношение к ним при этом будет таким же, как к местным компаниям.

Alibaba опубликовала цели на пять летТем не менее, иностранные платежные сервисы не спешат приходить в Китай, поскольку рынок платежных услуг в стране перенасыщен, пишет Bloomberg. В настоящее время лидерами на китайском рынке платежных сервисов, где представлены почти 240 компаний, являются Alipay и WeChat Pay. Объем этого рынка за период с 2013 по 2017 год вырос в 9 раз - до 169 трлн юаней ($24 трлн).