На юге Казахстана появится первое производство жевательной резинки

Сегодня, 08:02

Пока никто в южной части страны не решался производить жевательную резинку, поэтому местные жители употребляли импортную продукцию. Исправить ситуацию решили местные бизнесмены. Почти год искали финансирование и другие ресурсы для того, чтобы запустить этот проект, рассказал в интервью корреспонденту «Капитал.kz» заместитель генерального директора компании ТОО «NURTAU distribution company» Давран Юлдашев.



Из дистрибьюторов в производители

NURTAU distribution company была создана в 2016 году и сначала занималась продажей импортных моющих средств и предметов личной гигиены.

«Мы три года были дистрибьюторской компанией нескольких отечественных и зарубежных производителей продукции. А год назад поняли, что необходимо организовать свое производство. Но мы тогда к этому не были готовы. Весь год мы собирали необходимую информацию, сидели, думали, подсчитывали и оценивали свои возможности, плюсы и минусы этой затеи. После этого решили, что сможем делать то, что мы сейчас у кого-то закупаем и перепродаем», – рассказал Давран Юлдашев.

Давран – юрист с многолетним опытом. Со своим будущим партнером Абаем Мырзабаевым он познакомился несколько лет назад. Сначала присматривались друг к другу, а затем Абай позвал его в новый бизнес. Партнеры разделили круг обязанностей и ответственности и начали хождения по инстанциям. Первыми, говорят, отреагировали в Палате предпринимателей Шымкента. И сразу предложили принять участие в государственной программе «Экономика простых вещей», ведь деятельность их будущего предприятия как раз подходит под идеи об импортозамещении.

«Всего для участия в этой программе по Шымкенту подано 113 проектов на 81,8 млрд тенге, 12 из них одобрены. Это и производство обуви, и верхней одежды, и кондитерских изделий, и расширение линии по выпуску напитков, и строительство теплицы, разведение птицы. Программа рассчитана на развитие импортозамещения, и проект по производству жевательных резинок очень подходит. По этой программе кредитуются до 7 лет под 6%. Половина идет на инвестиционные цели, например, строительство здания и покупку оборудования, и другая половина – на оборотные средства», – рассказал начальник отдела сопровождения проектов Палаты предпринимателей «Атамекен» Шымкента Олжас Жансеитов.

Давран Юлдашев и Абай Мырзабаев решили большую часть кредита вложить в строительство помещения, чтобы не зависеть от настроения арендодателя и колебаний цен на рынке недвижимости.

«Конечно, у нас не было таких больших денег, чтобы сразу выкупить объект и установить там производственные линии. Мы начали думать, просчитывать, чтобы построить свое, ведь это в дальнейшем себя быстро окупит. А с арендой сложно: мы заключим договор, пропишем жесткие условия, но рынок ежегодно меняется, и они будут увеличивать и увеличивать сумму аренды. В Палате предпринимателей «Атамекен» нам предложили взять участок 1 га в индустриальной зоне «Тассай». Мы тут же позвали проектировщиков, они нам все начертили и показали. Мы посчитали, что вот эти 300 млн тенге и уйдут на строительные работы, и оставшаяся часть денег пойдет на производственные линии», – рассказал Давран Юлдашев.

Дедлайн не за горами

Общая стоимость проекта составляет более 360 млн тенге. По государственной программе предприниматели получили около 90% необходимой суммы, остальное – собственные средства. На них и сделали первую оплату строительства производственной линии по выпуску жевательной резинки, а заодно купили и линию по изготовлению шоколадного печенья из овсяных хлопьев.

«Все оборудование создано в Китае. Первоначальный взнос в размере 30%-ной стоимости проекта мы уже сделали. Сюда его привезут, их же специалисты установят, осуществят пусконаладочные работы и запустят линию. Сроки у нас очень сжатые. Мы сами себе их и сжали, ведь рынок на одном месте не стоит, и каждый день у нас появляются новые производители. Нужно быть в тренде. Мы должны успеть везде, а потому до декабря мы планируем не только достроить линии, но и выпустить пробную партию продукции», – рассказал Давран.

Производственная мощность нового предприятия составляет 300-400 кг шоколадного печенья в час, жевательной резинки – от 400 до 500 кг. Впрочем, таких объемов производители не боятся. Зря, что ли, столько лет изучали и нарабатывали клиентов, когда продавали импортную продукцию. Теперь эти ресурсы будут использовать для реализации собственного товара.

«У нас есть представители во всех городах Казахстана, есть своя торговая команда. Мы же были дистрибьюторами почти такой же продукции. Сбыт товара у нас уже есть, есть своя аудитория. У нас все готово, кроме самого производства. Продавать жевательную резинку и шоколадное печенье у нас хорошо получается», – говорит Юлдашев.

Готовая продукция долго лежать на складах не будет, уверен он. «В основном наша аудитория – дети. Поэтому мы продаем не «орбиты», а жевательную резинку с фантиками. Ассортимент разный – около 12 видов. Например, со вкусом яблока, банана, малины. Сейчас работаем над фантиками. Начнем обычные жевательные резинки, а как встанем на ноги, сделаем фантики. В этом вопросе не нужно спешить, чтобы не получилось, что картинку украли, ведь сейчас все запатентовано. А печенья будем выпускать 5 видов. То, что продукцию будем производить в Шымкенте, повлияет на ее себестоимость. Наши жвачки и печенье будут на 10% дешевле иностранных аналогов», – говорит Давран Юлдашев.

На предприятии будут работать 60 человек, правда, некоторых из них придется еще обучить работе на новом оборудовании. К слову, линии настроены так, что ту, где будут выпускать жевательные резинки, можно немного изменить и наладить производство другой продукции. Линия для печенья заточена именно под него, поэтому предприниматели планируют, что, как только наладят работу и встанут на ноги, будут покупать линии для производства кукурузных хлопьев, карамельных конфет и леденцов на палочке.