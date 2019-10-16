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Объемы производства бензина за год выросли на 13%

16-10-2019, 08:05
Объемы производства бензина за год выросли на 13%


Средние розничные цены на бензин за год снизились на 4%. Так, цена 1 литра популярного бензина марки АИ-92 на АЗС уменьшилась на 5,4%, до 146,7 тенге. Бензин марок АИ-95 и АИ-96 подешевел на 3,7%, до 169,4 тенге за литр. Меньше всего снизилась цена бензина марки АИ-95: на 2,6%, до 187,3 тенге за литр. Такие данные приводит energyprom.kz.

Дизельное топливо, наоборот, подорожало: летнее — на 0,9%, до 193,1 тенге за литр; зимнее за период с апреля 2018 года по апрель 2019-го подскочило в цене сразу на 23%, до 259,3 тенге за литр.

Объемы производства бензина за год выросли на 13%

Объем производства таких продуктов нефтепереработки, как бензин, в том числе авиационный, и дизельное топливо, за последний год увеличился на 12,9% и 8,8% соответственно: бензин — до 2,8 млн тонн, дизтопливо — до 3,3 млн тонн за январь-август 2019 года.

97% дизельного топлива и 99% бензина было произведено на нефтеперерабатывающих заводах Павлодарской и Атырауской областей и Шымкента.

По производству дизельного топлива лидирует Павлодарский нефтехимический завод: 1,2 млн тонн. Вторую строчку занимает Атырауский НПЗ: чуть более 1 млн тонн. Оба завода контролирует АО «НК „КазМунайГаз“». Шымкентский НПЗ под управлением «ПетроКазахстан Ойл Продактс» произвел 1 млн тонн дизтоплива.

По производству бензина лидирует уже Шымкентский НПЗ: 1,2 млн тонн. На втором месте Павлодарский (875,3 тыс. тонн), на третьем — Атырауский НПЗ (696,5 тыс. тонн).

До конца 2020 года планируется построить мини-НПЗ в Западно-Казахстанской области; в Туркестанской области завершено уже на 30% строительство мини-НПЗ, начало работы которого запланировано на 2021 год; начато строительство мини-НПЗ в Карагандинской области. Мощности мини-НПЗ заявлены на уровне от 750 тыс. до 1 млн тонн продукции в год.

Ранее, в конце 2018 года, было решено отказаться от строительства четвертого НПЗ в стране.

Объемы производства бензина за год выросли на 13%

Объём добытой нефти за январь-август 2019 года составил 59,8 млн тонн (что в денежном эквиваленте равно 8,3 трлн тенге), более половины из которых приходится на Атыраускую область: 31,9 млн тонн, на 4,6 трлн тенге. В Мангистауской области добыто 12 млн тонн нефти, на 1,6 трлн тенге. Существенная доля приходится также на ЗКО: 8,3 млн тонн, на 1,4 трлн тенге.

Объемы производства бензина за год выросли на 13%

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