Самый дорогой блогер

16-10-2019, 08:02

«Если Турция сделает что-либо, что я, в своей великой и несравненной мудрости, сочту выходящим за рамки, я полностью уничтожу экономику Турции», – написал американский президент в своем микроблоге в Twitter в начале недели и обвалил турецкую лиру более чем на 2%, а фондовые рынки страны – на полпроцента.



Это не первый случай, когда твиты американского президента влияют на рынки. Только в начале августа рынки потеряли около $700 млрд на фоне твитов Трампа о введении пошлин на китайские товары и валютную политику Пекина. Прошло два месяца – пошлин нет, переговоры идут, а твит остался. То же самое было в мае – около $3,5 млрд потеряли компании Шанхайской фондовой биржи или 6% после двух твитов президента.

После постов Трампа обваливались котировки компаний Lockheed Martin, Amazon и нефти. Однажды ему даже удалось одним сообщением обрушить акции самого Twitter. Всё это подтолкнуло аналитиков создать специальный индекс, который будет анализировать, как микроблог президента влияет на рынки. Индекс Volfefe, названный по аналогии с твитом Трампа, где фигурировало загадочное слово «covfefe», предполагает, что комментарии президента оказывают статистически значимое влияние на доходность казначейских облигаций. Считать его будут аналитики JPMorgan Chase.

Не все твиты влияют на рынки, таких на самом деле не более 1%, так как всего Трамп оставляет в этой социальной сети около 10 постов в день, а всего после инаугурации в 2017 году было опубликовано чуть более 10 тыс. твитов. Просто влияние отдельных сообщений настолько велико и ново для рынка, что создается определенный эффект.

Многие уверены, что Трамп просто манипулирует рынками в угоду своим друзьям-спекулянтам, и такое мнение имеет право на жизнь, ведь если кто-то из них узнает о какой компании будет писать в своем твиттере президент, он может сделать «правильную» ставку: например, играть на понижении лиры, зная о посте про Турцию; или покупать акции определенных компаний, которые могут упасть на фоне сообщений президента. Некоторые эксперты считают, что после окончания президентского срока нас может ждать целый ряд дел об инсайдерской торговле, но пока сам Трамп и его окружение выходят чистыми. Во всяком случае пока, так как буквально вчера суд обязал Трампа передать налоговые декларации за последние восемь лет прокуратуре.

Львиная доля твитов посвящена Китаю, но что любопытно – именно там меньше всего на них обращают внимание, во-первых, эта социальная сеть в Поднебесной заблокирована, а во-вторых, китайские трейдеры уже «устали» от них, и они стали намного меньше влиять на фондовые рынки Китая, чем прежде.

Чему мы можем научиться у Трампа? Прямому общению с населением. Его твиттер читают более 65 млн человек, то есть каждый пятый американец, а все важные государственные сообщения умещаются в 280 символов, именно такой максимальный объем сообщений в этой социальной сети. Он не публикует длинные отчеты, многостраничные доклады – все его сообщения максимально просты, коротки и понятны, отчасти именно поэтому они так и влияют на рынки.

Андрей Чеботарев, аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане