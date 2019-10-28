Новости / Государство

С начала года инвестиционный доход ЕНПФ составил 4,98%

Сегодня, 08:05
С начала года инвестиционный доход ЕНПФ составил 4,98%

Размер начисленного инвестиционного дохода Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) с начала 2019 года
составил 525,2 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная
на счета вкладчиков с начала года составила 4,98%. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пенсионном фонде.

В фонде отметили, что по состоянию на 1 октября 2019 года доходность пенсионных активов
за последние 12 месяцев (с октября 2018 года по сентябрь 2019 года) для
вкладчиков ЕНПФ составила 8,4% при инфляции в размере
5,3%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по
пенсионным активам ЕНПФ составила 3,1%.

На 1 октября 2019 года объем портфеля пенсионных активов фонда составил 10 трлн 426 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 трлн 850 млрд тенге, или 65,7%, номинированные в иностранной валюте – 3 трлн 575 млрд тенге, или 34,3%.

Пенсионные активы пенсионного фонда, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются советом по управлению Национальным фондом РК.

В сентябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 55,3 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка). «Во-первых, были приобретены госбумаги Министерства финансов РК на общую сумму 20,3 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых. Во-вторых, были куплены облигации АО «НК



Читать дальше →
  • Просмотров: 24
Похожие материалы
  • С начала года доходность активов ЕНПФ – 6,4% С начала года доходность активов ЕНПФ – 6,4%
  • ЕНПФ получил чистый инвестиционный доход 208,5 млрд ЕНПФ получил чистый инвестиционный доход 208,5 млрд
  • Доходность пенсионных активов ЕНПФ превысила 10% Доходность пенсионных активов ЕНПФ превысила 10%
  • Доходность ЕНПФ - более 9% Доходность ЕНПФ - более 9%
  • Доходность ЕНПФ составила 9,08% Доходность ЕНПФ составила 9,08%
    • Отзывы читателей
    Итоги недели: цены на бензин, назначения и выпуск новых монет Итоги недели: цены на бензин, назначения и выпуск новых монет Государство Сегодня, 08:06
    Нацвалюта за неделю укрепилась почти на 1 тенге Нацвалюта за неделю укрепилась почти на 1 тенге Государство Сегодня, 08:05
    С начала года инвестиционный доход ЕНПФ составил 4,98% С начала года инвестиционный доход ЕНПФ составил 4,98% Государство Сегодня, 08:05
    На месте ЦУМа в столице построят бизнес-центр На месте ЦУМа в столице построят бизнес-центр Государство Сегодня, 08:05
    В зоне отдыха Кендерли построят опреснительный завод В зоне отдыха Кендерли построят опреснительный завод Государство Сегодня, 08:05
    На KASE доллар торгуется по 388,8 тенге На KASE доллар торгуется по 388,8 тенге Государство Сегодня, 08:03
    Немецкий бизнес в Казахстане: как оценить инвестиционную выгоду? Немецкий бизнес в Казахстане: как оценить инвестиционную выгоду? Государство Сегодня, 08:02
    Ебек: участниками программы в Актюбинской области стали 33 тысячи человек Ебек: участниками программы в Актюбинской области стали 33 тысячи человек Государство Сегодня, 08:01
    Готовые бизнес-идеи для Шымкента Готовые бизнес-идеи для Шымкента Государство Сегодня, 07:59
    Почему стоит отправиться в живописный арабский эмират Рас-эль-Хайма Почему стоит отправиться в живописный арабский эмират Рас-эль-Хайма Государство Сегодня, 07:59
    Александр Лукашенко: Наши экономики взаимодополняемы Александр Лукашенко: Наши экономики взаимодополняемы Государство Сегодня, 07:59
    SoftBank планирует списать более $5 млрд SoftBank планирует списать более $5 млрд Государство Сегодня, 07:55
    Александр Лукашенко: Наши экономики взаимодополняемы Александр Лукашенко: Наши экономики взаимодополняемы Государство Сегодня, 07:54
    Касым-Жомарт Токаев встретился с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем Касым-Жомарт Токаев встретился с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем Государство Сегодня, 07:53
    Более половины банков мира могут не пережить экономический спад Более половины банков мира могут не пережить экономический спад Государство Сегодня, 07:52
    Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти Государство Сегодня, 07:51
    Как проходит подготовка к юбилею аль-Фараби Как проходит подготовка к юбилею аль-Фараби Государство Сегодня, 07:51
    ESET обнаружила вредоносное ПО для Android ESET обнаружила вредоносное ПО для Android Государство Сегодня, 07:49
    Народный банк приобрел облигации «Астана LRT» на $400 млн Народный банк приобрел облигации «Астана LRT» на $400 млн Государство Сегодня, 07:49
    Россия ограничивает транзит казахстанского угля Россия ограничивает транзит казахстанского угля Государство Сегодня, 07:49