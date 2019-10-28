С начала года инвестиционный доход ЕНПФ составил 4,98%Сегодня, 08:05
Размер начисленного инвестиционного дохода Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) с начала 2019 года
составил 525,2 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная
на счета вкладчиков с начала года составила 4,98%. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пенсионном фонде.
В фонде отметили, что по состоянию на 1 октября 2019 года доходность пенсионных активов
за последние 12 месяцев (с октября 2018 года по сентябрь 2019 года) для
вкладчиков ЕНПФ составила 8,4% при инфляции в размере
5,3%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по
пенсионным активам ЕНПФ составила 3,1%.
На 1 октября 2019 года объем портфеля пенсионных активов фонда составил 10 трлн 426 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 трлн 850 млрд тенге, или 65,7%, номинированные в иностранной валюте – 3 трлн 575 млрд тенге, или 34,3%.
Пенсионные активы пенсионного фонда, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются советом по управлению Национальным фондом РК.
В сентябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 55,3 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка). «Во-первых, были приобретены госбумаги Министерства финансов РК на общую сумму 20,3 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых. Во-вторых, были куплены облигации АО «НК…
Читать дальше →