С начала года инвестиционный доход ЕНПФ составил 4,98%

Сегодня, 08:05

Размер начисленного инвестиционного дохода Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) с начала 2019 года

составил 525,2 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная

на счета вкладчиков с начала года составила 4,98%. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пенсионном фонде.



В фонде отметили, что по состоянию на 1 октября 2019 года доходность пенсионных активов

за последние 12 месяцев (с октября 2018 года по сентябрь 2019 года) для

вкладчиков ЕНПФ составила 8,4% при инфляции в размере

5,3%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по

пенсионным активам ЕНПФ составила 3,1%.

На 1 октября 2019 года объем портфеля пенсионных активов фонда составил 10 трлн 426 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 трлн 850 млрд тенге, или 65,7%, номинированные в иностранной валюте – 3 трлн 575 млрд тенге, или 34,3%.



Пенсионные активы пенсионного фонда, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются советом по управлению Национальным фондом РК.

В сентябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 55,3 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка). «Во-первых, были приобретены госбумаги Министерства финансов РК на общую сумму 20,3 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых. Во-вторых, были куплены облигации АО «НК

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