Где купить бытовую технику и электронику?Вчера, 08:30
Нет человека, который полностью бы обходился без техники или электроники. В случае, если одно из устройств вышло из строя, стоит позаботиться о скорейшей его замене. И сделать это с максимальной выгодой поможет интернет-магазин электроники и бытовой техники www.sulpak.kz.
Производители ежегодно представляют большое количество приспособлений, которые позволяют во многом облегчить домашние и другие дела. Торговый дом Сулпак представляет продукцию от таких производителей, как Vitek, Candy, Samsung, Sony, Philips, Атлант, Xiaomi и др.
Магазин Sulpak – гарантия выгодной покупки
Интернет-магазин бытовой техники Сулпак обеспечивает комфорт каждому клиенту. Компания уже более двух десятков лет занимается продажей товаров. За это время она отлично зарекомендовала себя, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы клиентов.
Изначально предприятие имело небольшой коллектив. Сейчас же Sulpak – это лидер, который известен во многих областях. Время работы, контакты и адреса магазинов можно уточнить на сайте. Но сделать заказ можно и в режиме онлайн.
Специалисты компании неустанно следят за обновлением ассортимента каждого производителя. Благодаря этому, клиенты имеют возможность приобретать новинки по доступным ценам. Все товары представлены в следующих категориях:
- Современные гаджеты и мобильные устройства.
- ПК и периферия.
- Аудио и телетехника.
- Видео- и фототехника.
- Кухонная техника.
- Посуда для кухни.
- Красота и здоровье.
- Дом, интерьер.
- Автотовары.
- Техника и инструменты для строительства.
- Товары для животных.
- И многое другое.
Удобство покупок
Покупку можно сделать как в сети розничных магазинов, так и в режиме онлайн на официальном сайте. Оплата может производиться:
- по наличному расчету;
- банковской картой на сайте или в магазине;
- бонусными картами, сертификатами;
- по безналичному расчету (вариант доступен для юридических лиц);
- при помощи интернет-банкинга.
Возможность приобретения в кредит
Если нет возможности приобрести технику и гаджеты по 100% оплате, можно воспользоваться услугой предоставления кредита. Оформить его можно как в магазинах, так и на сайте.
Возможность обмена и возврата
С момента получения товара, клиент имеет 14 суток на возврат или обмен. Но при этом стоит помнить о соблюдении следующих условий:
- сохранение внешнего вида изделия;
- присутствуют все ярлыки, пломбы, упаковка;
- товар не изменил своих потребительских свойств.
Для возврата или обмена в Sulpak необходим кассовый чек или любой документ, который подтверждает, что Вы приобрели данный товар, а также заявление клиента и гарантийный талон.
Доставка без лишних хлопот
Для того, чтобы купленные товары были вскоре у Вас, магазин электроники Сулпак использует специально оборудованные автомобили. При перевозке, в них гарантируется бережная транспортировка. Целостность и компактность товаров демонстрируется работниками компании при получении заказа клиентом.