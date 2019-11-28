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Где купить бытовую технику и электронику?

Вчера, 08:30

Нет человека, который полностью бы обходился без техники или электроники. В случае, если одно из устройств вышло из строя, стоит позаботиться о скорейшей его замене. И сделать это с максимальной выгодой поможет интернет-магазин электроники и бытовой техники www.sulpak.kz.

Производители ежегодно представляют большое количество приспособлений, которые позволяют во многом облегчить домашние и другие дела. Торговый дом Сулпак представляет продукцию от таких производителей, как Vitek, Candy, Samsung, Sony, Philips, Атлант, Xiaomi и др.

Магазин Sulpak – гарантия выгодной покупки

Интернет-магазин бытовой техники Сулпак обеспечивает комфорт каждому клиенту. Компания уже более двух десятков лет занимается продажей товаров. За это время она отлично зарекомендовала себя, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы клиентов.

Изначально предприятие имело небольшой коллектив. Сейчас же Sulpak – это лидер, который известен во многих областях. Время работы, контакты и адреса магазинов можно уточнить на сайте. Но сделать заказ можно и в режиме онлайн.

Специалисты компании неустанно следят за обновлением ассортимента каждого производителя. Благодаря этому, клиенты имеют возможность приобретать новинки по доступным ценам. Все товары представлены в следующих категориях:

  • Современные гаджеты и мобильные устройства.
  • ПК и периферия.
  • Аудио и телетехника.
  • Видео- и фототехника.
  • Кухонная техника.
  • Посуда для кухни.
  • Красота и здоровье.
  • Дом, интерьер.
  • Автотовары.
  • Техника и инструменты для строительства.
  • Товары для животных.
  • И многое другое.

Удобство покупок

Покупку можно сделать как в сети розничных магазинов, так и в режиме онлайн на официальном сайте. Оплата может производиться:

  • по наличному расчету;
  • банковской картой на сайте или в магазине;
  • бонусными картами, сертификатами;
  • по безналичному расчету (вариант доступен для юридических лиц);
  • при помощи интернет-банкинга.

Возможность приобретения в кредит

Если нет возможности приобрести технику и гаджеты по 100% оплате, можно воспользоваться услугой предоставления кредита. Оформить его можно как в магазинах, так и на сайте.

Возможность обмена и возврата

С момента получения товара, клиент имеет 14 суток на возврат или обмен. Но при этом стоит помнить о соблюдении следующих условий:

  • сохранение внешнего вида изделия;
  • присутствуют все ярлыки, пломбы, упаковка;
  • товар не изменил своих потребительских свойств.

Для возврата или обмена в Sulpak необходим кассовый чек или любой документ, который подтверждает, что Вы приобрели данный товар, а также заявление клиента и гарантийный талон.

Доставка без лишних хлопот

Для того, чтобы купленные товары были вскоре у Вас, магазин электроники Сулпак использует специально оборудованные автомобили. При перевозке, в них гарантируется бережная транспортировка. Целостность и компактность товаров демонстрируется работниками компании при получении заказа клиентом.

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