Philips Lighting в Узбекистане предлагает осветительную продукцию высшего качества

Вчера, 20:00

Во время кризиса и пандемии в стране вопрос экономии денежных средств стоит как никогда остро. Все, начиная от обычной домохозяйки и заканчивая руководителем предприятия, пытаются сэкономить финансы. Сделать это можно, уменьшив затраты на электроэнергию.

С данной проблемой легко справится простая замена лампочек освещения. Установив «экономки», можно уменьшить сумму в платежке на треть. Качественные лампы разной мощности есть возможность приобрести в Philips Lighting в Узбекистане.

Что представляют собой энергосберегающие лампы

Энергосберегающие лампы известны и широко используются в нашей стране еще с прошлого века. Изначально они были затребованы большими предприятиями, в которых потребление электричества значительно больше, чем в жилищных массивах.

Со временем возможность осветить свой дом таким способом дошла и до рядовых пользователей. При этом лампы прошли некоторые изменения: добавилось встроенное пускорегулируемое устройство, изменилась форма.

В современных LED-лампах отсутствует пульсация светового потока, которая очень утомляет глаза, и может даже испортить зрение. А при изготовлении такой продукции не используется ртуть, потому данный вид освещения никак не вредит окружающей среде.

Низкий уровень выделения тепла позволяет устанавливать лампы нового образца на пластиковый потолок, а после не бояться, что он расплавится или деформируется в местах касания.

При более компактных размерах продукция Vesta Electric в Ташкенте подходит для разных вариаций светильников, люстр, бра и прочих осветительных приборов.

Philips Lighting наращивает потенциал в Узбекистане

Philips Lighting – это компания, которая уже давно занимает лидирующие позиции в сфере осветительных приборов и комплектующих к ним. В постоянном стремлении к совершенству она достигла больших высот. Лампы компании освещают дома, улицы, промышленные предприятия.

Среди широкого разнообразия предложений каждый клиент сможет найти именно то, что ему нужно. Лампочки разной мощности, формы и яркости, а еще сопутствующие товары удивят своим разнообразием. А приятная ценовая политика фирмы порадует любого гостя.

Сделав покупку на сайте, клиент может быть полностью уверен в качестве оригинальности продукции. На весь товар дается гарантия от производителя. Изготовитель утверждает, что лампа будет светить не менее 2 лет, при условии правильной ее эксплуатации. В случае поломки компания заменит ее новой, при наличии оригинальной упаковки производителя. А потому сохраняйте коробку до окончания срока гарантии на товар.

Для удобства поиска вся продукция, предложенная на сайте, разделена по категориям. Если же покупатель четко знает, что именно ему нужно, можно воспользоваться поиском, который найдет нужную позицию.