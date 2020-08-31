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Как HR-провайдер может помочь в оформлении иностранцев

31-08-2020, 18:52

Рекрутинговая компания оказывает полный комплекс услуг по сопровождению граждан иностранных государств в их рабочей деятельности. Выбрать такого HR-провайдера не совсем легко и есть несколько основных ошибок, которые могут допустить клиенты. В первую очередь нужно убедиться в достаточном опыте такой компании. В Казахстане ведущим провайдером услуг аутсорсинга и управления персоналом является компания Smart Solutions, которая окажет помощь в оформлении иностранцев. HR-провайдер работает с 2009 года и за время деятельности обзавелся четырьмя международными филиалами и семью региональными офисами. В компании трудятся 250 сотрудников, а постоянных клиентов насчитывается более двух сотень.

С какими сложностями может столкнуться житель иностранного государства, желающий переехать в Казахстан и начать там трудовую деятельность? Для решения всех вопросов необходимо оформить разрешение на временное проживание, разрешение на работу, получить рабочую визу, оформить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и выездную визу (позже аннулирование рабочей визы). Кадровое агентство помогает иностранцам без лишних проблем решить все вопросы.

Ясно, что законно оформить иностранцев достаточно проблематично и некоторые работодатели готовы даже обращаться к нелегалам, что может впоследствии привести к огромным штрафам.  В этом случае обращение в кадровое агентство является чуть не единственным выходом. HR-провайдер занимается отслеживанием всех требуемых сроков законно пребывания приглашенных иностранцев, их родственников и гостей. Контролировать въезд и пребывание обязаны работодатель / приглашающая сторона. Рекрутинговое агентство также отслеживает оформление разрешения на временное проживание, подачу уведомления о приезде в миграционную службу.

Условия сотрудничества:

  • сбор пакета документов;
  • взаимодействие с министерством юстиции, миграционной службы, центром занятости и иными службами;
  • получение разрешения на работу и/или рабочую визу;
  • оплата заказчиком работы рекрутинговой компании.

Иностранцы приезжают в Казахстан не только с целью туризма, но с целью трудоустройства. Граждане из за рубежа хотят инвестировать свои знания и капиталы в экономику другой страны и помочь им может HR-провайдер. Такая компания должна быть в курсе всех последних изменений трудового и миграционного законодательства, а также обладать реальной практикой кадрового учета.

 

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