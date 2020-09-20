«Трейдинг может заменить работу».

20-09-2020, 19:58

Президент РФ Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем страны. Потеря дохода особенно критична во время кризиса. Мы попросили трейдеров рассказать, с чего начать знакомство с криптовалютой и насколько реально получать 50 тыс. руб. в месяц



Безработица является одной из главных проблем России, заявил президент страны Владимир Путин. Возможно, эта ситуация усугубилась во время кризиса. По всему миру компании, деятельность которых пострадала из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стали сокращать рабочие места, чтобы снизить затраты, а тем, кто лишился источника дохода, приходится искать ему замену. Одним из решений может быть торговля криптовалютой или инвестирование в нее.



У работы с цифровыми активами есть преимущества перед традиционными вариантами. Например, это возможность трудиться как из дома, так и из любого другого места, где есть интернет используя надежные финансовые инструменты (см. broker.cex.io, например). Трейдер не зависит от работодателя и сам выбирает рабочий график. Самое главное — нет фиксированной зарплаты, ее размер зависит от навыка и удачи. Если они достаточно высоки, торговля криптовалютой может заменить работу и даже дать «значительно больше», считает трейдер и основатель Tradunity Дмитрий Лавров.



«Трейдинг и инвестирование могут заменить работу и даже дать значительно больше. Не уверен, что даже с хорошей работой можно обрести финансовую независимость. А вот трейдинг и инвестирование как раз позволяют достигнуть этой цели», — поделился Лавров.



Но он предупредил, что необходимо приложить много усилий и потратить время на приобретение знаний и опыта, чтобы стать успешным трейдером или инвестором. С наработанным навыком можно выйти на месячный доход в 50 тыс. руб., хотя для этого потребуется иметь капитал в полмиллиона-миллион рублей.



«Какой капитал необходим для получения 50 тыс. рублей? Это зависит от разных факторов: где вы торгуете, какие рыночные условия сложились на том или ином рынке, какой ваш торговый стиль, какой ваш уровень знаний и опыта. Если мы усредним все необходимые параметры, рассчитывайте в среднем на 5-10% в месяц. При правильном подходе это реально. Получается, необходим капитал в размере 500 тыс. — 1 млн руб.», — предположил практик.



Основатель платформы стабильных криптовалют STASIS и бывший трейдер Григорий Клумов назвал трейдинг полноценной работой и сравнил ее с хирургией. Навыку торговли придется долго и упорно учиться. На этом этапе 90% пользователей потеряют капитал и уйдут с рынка. Поэтому не стоит полагать, что спекулирование цифровыми активами принесет легкий заработок.



«Хорошего трейдера можно сравнить с охотником. Он знает время и места для лучшей охоты, у него есть патроны, снаряжение и собака, то есть капитал, ресурсы и знания. Подготовка повышает его шансы получить добычу, но не гарантирует ее. Если человек думает, что трейдинг — это легкие деньги, то ему точно не сюда», — уверен Клумов.



Он отметил, что торговля на финансовых рынках не дает равномерного дохода. Трейдер может за один раз заработать достаточно, а потом на протяжении продолжительного срока не иметь никакой прибыли. Если же пользователю интересен уверенный пассивный доход, можно выбрать инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью. Например, чтобы гарантированно получать 50 тыс. руб. в месяц, можно купить облигации федерального займа (ОФЗ) на 10 млн рублей.



Управляющий партнер инвестиционной компании Raison Asset Management Андрей Березин также предупредил трейдеров, что знакомиться с финансовыми рынками следует осторожно. Самостоятельное изучение активного трейдинга редко приводит к успеху. Это системная и сложная работа, без опыта и сильных наставников вероятность желаемого результата мала.



«Допустим, человек хочет зарабатывать 50 тыс. руб. в месяц. При условии, что он за год удвоит эту сумму, то есть получит 100% прибыли, ему понадобится 600 тыс. руб. свободных средств. Однако получать 100% прибыли из года в год практически нереально. В мире есть единичные фонды, которые показывают такой результат, и в них стоит очередь из инвесторов. Более реалистичный сценарий для начинающего трейдера — 15% годовых», — подсчитал Березин.



Во время пандемии COVID-19 резко вырос интерес людей к финансовым рынкам. Криптобиржи сообщили о росте числа регистраций и объема торгов российскими пользователями. В США большую популярность приобрело приложение Robinhood для торговли акциями и цифровыми активами, рассказал ведущий трейдер United Traders Алексей Марков. Он считает, что это смещение фокуса внимания людей, временно не знающих чем себя занять, и вместо трейдинга предложил выбрать обдуманное инвестирование.



«После начала пандемии, когда многие люди вынуждено остались дома, Robinhood испытала небывалый приток новых пользователей, которые ринулись спекулировать на выделенные государством деньги. Армия „робингудовцев“ в определенный момент разрослась настолько, что в какой-то момент ее начали считать реальной силой на рынке, но, по итогу, большая часть просто попала в сети крупных игроков на сверхволатильном рынке... Я, разумеется, против такого массового помутнения и выступаю за грамотное и взвешенное инвестирование, которое работает и будет работать», — сказал Марков.



Он дал несколько советов на случай, если пользователь решил попробовать себя в торговле акциями и криптовалютой. Во-первых, не использовать маржинальные плечи, которые повышают одновременно оборотный капитал и риски его потерять. Во-вторых, не «пересиживать» убыток, а уметь его вовремя зафиксировать. Третье — не усреднять позицию. Если вы приобрели актив, а его цена начала снижение — докупать рискованно.



Лавров рекомендовал начинающим трейдерам в первую очередь не считать потенциальную прибыль и не думать, что можно купить на нее в ближайшее время. Лучше полностью сосредоточиться на получении правильных знаний и опыта. Это основа успеха в будущем.



Березин также подчеркнул важность обучения и предложил начать торговать с открытия «экспериментального» демо-счета или же с небольшой суммы. Под криптовалюту безопаснее выделить не более 10% инвестиционного портфеля из-за ее волатильности. Также эксперт рекомендовал не играть на понижение. Все это поможет снизить риски. Оптимальный портфель для новичка — это комбинация из ETF и облигаций, волатильность по которым ниже, чем по отдельным акциям.



Клумов добавил, что трейдеру желательно вкладывать только те средства, которые не жалко потерять, так как у большинства новичков заканчивается все именно таким образом. В качестве литературы, которая поможет с освоением ремесла, эксперт предложил «Воспоминания биржевого спекулянта». Это книга не теряет своей актуальности почти сотню лет.



Эксперты допустили, что торговля криптовалютой может заменить работу, но это крайне сложный и рискованный труд. Он вряд ли будет давать постоянный доход, но если развить навык трейдинга, можно с капиталом в 1 млн руб. получать около 50 тыс. руб. в месяц. Впрочем, с такой же вероятностью можно не зарабатывать ничего и даже терять. Также важно учитывать риски: мошенники, атаки хакеров на биржи и сильная волатильность.