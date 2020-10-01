Нюансы установки гофры для унитаза

Нюансы установки гофры для унитаза1-10-2020, 23:38
Гофрированный слив для унитаза — это специальное приспособление, соединяющее спускное отверстие и трубу канализации. Изготавливается в виде сложенной гармошки, что позволяет расширить возможности монтажа. Когда в доме заменяется или переставляется сантехника, появляется необходимость состыковать сливные отверстия с канализацией. Ознакомиться с ассортиментом и заказать гофры можно по ссылке.
Преимущества гофрированного слива
Выбирая гофрированные сливы, покупатель получит 4 преимущества:
- Простота установки. Монтаж можно осуществить своими руками без специальных инструментов за короткое время. Работы по дополнительному уплотнению проводятся при помощи обычного герметика.
- Доступность. Несмотря на разнообразие приобретаемых изделий, гофры можно считать бюджетными изделиями. Их используют не только в качестве постоянного слива, но и временного варианта.
- Высокая гибкость изделий. Благодаря выбору гофрированного слива, появляется возможность разместить унитаз в большем количестве мест. Также возможны варианты, при которых санузел будет располагаться под углом к раструбу.
- Надежность материалов. Гофры изготавливаются из качественных материалов, выдерживающих большие перегибы. Тестирования проводятся при помощи высокого давления в трубах.
На рынке представлен широкий выбор гофрированных сливов. Важно подбирать изделие исходя из его назначения, нужного размера и цены. Импортные варианты могут стоить значительно дороже, однако их качество, как правило, выше.
Советы по монтажу
Гофрированные сливы не должны устанавливаться внутри стен. Они имеют небольшую устойчивость к внешним факторам и давлению. Также при поломке внутри стены придется разрушать объекты, чтобы добраться до слива.
Чтобы обеспечить санузлу надежную и долговечную работу, при монтаже нужно следовать следующим рекомендациям:
- тщательно очистить от пыли и загрязнений выпуск санузла;
- когда проводится соединение гофры с трубой, важно использовать силиконовый герметик, чтобы элементы соединились без перекосов (полное застывание проходит всего за 2 часа);
- установка унитаза должна происходить только после полного высыхания герметика;
- завершающим этапом установки всегда является соединение гофрированного слива и канализации (тут важно также использовать силиконовый герметик и очистку трубы от пыли и грязи).
После вышеперечисленных действий нужно подождать еще 2 часа, чтобы силиконовый герметик полностью высох, а затем проверить всю систему на герметичность.
Гофрированные сливы — отличный вариант соединения унитаза и канализации. У этих систем большое количество положительных сторон, включая простоту установки. Самое важное — не повредить изделие при монтаже, потому что оно уязвимо к внешним факторам.