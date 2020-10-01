Нюансы установки гофры для унитаза

1-10-2020, 23:38

Гофрированный слив для унитаза — это специальное приспособление, соединяющее спускное отверстие и трубу канализации. Изготавливается в виде сложенной гармошки, что позволяет расширить возможности монтажа. Когда в доме заменяется или переставляется сантехника, появляется необходимость состыковать сливные отверстия с канализацией. Ознакомиться с ассортиментом и заказать гофры можно по ссылке.

Преимущества гофрированного слива

Выбирая гофрированные сливы, покупатель получит 4 преимущества:

Простота установки. Монтаж можно осуществить своими руками без специальных инструментов за короткое время. Работы по дополнительному уплотнению проводятся при помощи обычного герметика. Доступность. Несмотря на разнообразие приобретаемых изделий, гофры можно считать бюджетными изделиями. Их используют не только в качестве постоянного слива, но и временного варианта. Высокая гибкость изделий. Благодаря выбору гофрированного слива, появляется возможность разместить унитаз в большем количестве мест. Также возможны варианты, при которых санузел будет располагаться под углом к раструбу. Надежность материалов. Гофры изготавливаются из качественных материалов, выдерживающих большие перегибы. Тестирования проводятся при помощи высокого давления в трубах.

На рынке представлен широкий выбор гофрированных сливов. Важно подбирать изделие исходя из его назначения, нужного размера и цены. Импортные варианты могут стоить значительно дороже, однако их качество, как правило, выше.

Советы по монтажу

Гофрированные сливы не должны устанавливаться внутри стен. Они имеют небольшую устойчивость к внешним факторам и давлению. Также при поломке внутри стены придется разрушать объекты, чтобы добраться до слива.

Чтобы обеспечить санузлу надежную и долговечную работу, при монтаже нужно следовать следующим рекомендациям:

тщательно очистить от пыли и загрязнений выпуск санузла;

когда проводится соединение гофры с трубой, важно использовать силиконовый герметик, чтобы элементы соединились без перекосов (полное застывание проходит всего за 2 часа);

установка унитаза должна происходить только после полного высыхания герметика;

завершающим этапом установки всегда является соединение гофрированного слива и канализации (тут важно также использовать силиконовый герметик и очистку трубы от пыли и грязи).

После вышеперечисленных действий нужно подождать еще 2 часа, чтобы силиконовый герметик полностью высох, а затем проверить всю систему на герметичность.

Гофрированные сливы — отличный вариант соединения унитаза и канализации. У этих систем большое количество положительных сторон, включая простоту установки. Самое важное — не повредить изделие при монтаже, потому что оно уязвимо к внешним факторам.