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BlaBlaCar начинает продавать онлайн-билеты на автобусы в Украине благодаря интеграции технологий Busfor

4-11-2020, 23:01

BlaBlaCar начинает продавать онлайн-билеты на автобусы в Украине благодаря интеграции технологий Busfor

Международный карпулинговый сервис BlaBlaCar объявил, что на его украинской платформе появилась функция онлайн-покупки билетов на автобусы, которая обеспечивается технологиями Busfor.

Напомним, что намного раньше популярный сервис https://intercars-tickets.com уже анонсировал такую услугу. Вот здесь вы можете с легкостью узнать расписание и цены на автобус Москва Минск.

В начале 2020 года BlaBlaCar Украины и Busfor начали интеграцию своих продуктов. На первом тестовом этапе автобусные поездки появятся у небольшого количества пользователей платформы, а затем будут доступны для всех пользователей. Пассажиры смогут непосредственно на BlaBlaCar покупать билеты на автобус у тысяч регулярных перевозчиков по всей Украине благодаря технологиям Busfor.

Покупая автобусные билеты онлайн, пользователи BlaBlaCar получат дополнительные преимущества. Например, смогут заранее выбирать посадочные места в автобусе онлайн и покупать билеты. Надежность покупки билета обеспечивается благодаря прямому подключению BlaBlaCar к системе продаж автобусных билетов Busfor. Функция покупки онлайн-билета на автобус появилась на платформе BlaBlaCar Украина впервые.

Стоит отметить, что для карпулингових поездок (поездок с попутчиками) все остается, как прежде: пассажиры бронируют места в автомобиле водителя-попутчика и в конце поездки частично компенсируют ему транспортные расходы наличными.

По мнению сервиса, объединение карпулингових и автобусных поездок на платформе BlaBlaCar поможет лучше удовлетворять потребности пассажиров. На автобусах удобно ездить популярными маршрутами, когда цена остается доступной, а сам билет можно купить заранее. В свою очередь карпулинговые предложения отличаются большим разнообразием маршрутов, включая даже непопулярные направления, при этом стоимость поездки остается низкой, а забронировать место в авто можно даже в последний момент (при благоприятном стечении обстоятельств).

В BlaBlaCar отметили, что интеграция транспортных решений, которые дополняют друг друга (карпулинга и автобусов) способно привлечь на платформу больше пользователей. Это поможет автовладельцам проще находить попутчиков, а перевозчикам — пассажиров. И те, и другие будут эффективнее заполнять свободные места в салоне, а это значит, что BlaBlaCar продолжит уменьшать объем выбросов СО2 в атмосферу.

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