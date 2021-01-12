Почистить занавески можно не стирая и даже не снимая их с окна!

12-01-2021, 03:21

Любая хозяйка знает — постирать занавески или шторы, занятие не из простых и быстрых. Но, оказывается, есть способ привести шторы в порядок, не снимая с гардин, рекомендует дизайн-студия "Satin", продающая шторы в Алматы.

Для этого нужен пароочиститель или утюг с парогенерацией, ну и стул, конечно же.

Для начала нужно почистить шторы жесткой одежной щеткой, для того чтобы снять с них накопившуюся пыль. Сделать это можно встав на стул (желательно чтобы вас кто нибудь из близких страховал, на всякий случай).

Далее нужно просто пропарить шторы пароочистителем. Если у вас его нет, то подойдет любой утюг с парогенерацией, но тогда в комплект к нему понадобиться удлинитель, чтобы дотянуться до всех дальних уголков.

Но учтите, что не все занавески можно напрямую отпаривать. Шторы из тонких и нежных материй, например из шелка, нельзя подвергать прямой обработки. Для этого возьмите кусок ненужной ткани, которую используйте как прокладку между шторой и утюгом. А складки, которые при этом не будут поддаваться разглаживанию, можно слегка обрызгать водой.

Вот в принципе и все, приятного вам отдыха после проделанной работы!