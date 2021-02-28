Букмекерским конторам Казахстана придется поменять адрес «прописки»

28-02-2021, 02:28

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Мажилис Парламента одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса. Букмекерские конторы и тотализаторы планируют перенести на территории двух существующих игорных зон в Казахстане.

Игровая зависимость, игромания или гэмблинг — это психическое заболевание, проявляющееся в болезненной тяге к азартным играм. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала игровое расстройство болезнью, которую добавили в Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11).

Согласно критериям, человек считается заболевшим, если игры начинают так или иначе негативно влиять на его жизнь, становятся впереди прочих жизненных интересов, а также вызывают нарушения в семейной, социальной, образовательной, профессиональной или иных сферах жизни.

Во всем мире, в том числе и в Казахстане, эта проблема становится все более актуальной, ведь новые технологии, онлайн-казино и компьютерные игры способствуют формированию этого заболевания, которым, по разным данным, страдают от двух до 10 процентов пользователей интернета.

До 1917 года в Казахстане существовали только карточные азартные игры, которые были доступны лишь посетителям закрытых клубов, принадлежащих частным лицам. В советские годы в Казахской ССР действовали подпольные заведения, вход в которые был доступен только профессиональным игрокам и состоятельным людям. Какой-либо контроль над игорным сектором отсутствовал. Официально он не существовал. Кроме лотереи. Ситуация с лотереями выглядела иначе. Ими заведовал и контролировал их госрегулятор, поэтому частных лотерей в СССР не было.

Появление первых игровых автоматов в стране произошло после 1989 года. Спустя четыре года в Казахстане начали функционировать первые казино, а по прошествии семи лет на рынке уже ощущался переизбыток различных игорных заведений.

С 1 апреля 2007 года в республике в соответствии с принятым Законом «Об игорном бизнесе» работа казино и залов игровых автоматов была запрещена за исключением двух зон: южной — в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и северной — в Щучинском районе Акмолинской области. Однако туда надо еще добраться, а спрос есть. И вот на смену картам, фишкам и одноруким бандитам пришли букмекерские конторы, которых с каждым годом появлялось все больше. В итоге проблема игровой зависимости приобрела такие размеры, что ее уже стало невозможно игнорировать. Пагубная привычка имеет немало негативных последствий — неподъемные долги, разводы, уголовные преступления и случаи суицида. Кроме того, на основе постоянного нервного напряжения у многих формируются и другие зависимости, в том числе алкоголизм или наркомания. Возраст зависимых в среднем 35 лет. По неофициальным данным, средний размер долга казахстанского игромана колеблется в пределах 10 миллионов тенге. Также, по неподтвержденным данным, годовой оборот букмекерских контор составляет 200-250 миллиардов тенге, а количество играющих в республике в течение года достигает 350 тысяч, то есть ежедневно 900 человек делают ставки.

Зарубежные эксперты провели исследование и пришли к выводу, что подростки в два-четыре раза чаще увлекаются азартными играми, чем взрослые. Их азарт подогревает иллюзорное чувство успешности. В казахстанском законодательстве ответственность за вовлечение лиц до 21 года в азартные игры карается штрафом в 300 МРП. Это, конечно, смешная сумма по сравнению с тем, что зарабатывают букмекеры.

Массовое переселение

Учитывая серьезность и злободневность проблемы, разработали поправки в законодательные акты по вопросам игорного бизнеса. Законопроект поступил в парламент в начале 2019 года. В ходе работы над ним депутаты внесли более 150 принципиальных предложений. Так, исключили нормы об открытии дополнительно трех игорных зон, создать которые, согласно первоначальному правительственному варианту законопроекта, предполагалось в Талгарском и Панфиловском районах Алматинской области и на побережье Каспийского моря в Мангистауской области. Напомним, что сегодня в Казахстане уже действуют две игорные зоны, в этой связи мажилисмены не видят смысла создавать новые игорные места. «Нельзя, прикрываясь необходимостью развития туризма и пополнения бюджета, создавать условия для распространения игромании, тем более вблизи крупных мегаполисов и областных центров», — высказался председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин. По его мнению, даже для развития туристической отрасли нельзя жертвовать безопасностью и морально-психологическим здоровьем населения.

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Разработчики согласились с депутатами, отметив, что эта инициатива была обусловлена прежде всего задачей развития туристического кластера. Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова объяснила, что отказ от строительства новых игорных зон вызван высоким интересом молодежи к азартным играм. «Мы можем потерять молодежь, которую привлекают разными средствами, в том числе средствами рекламы, к игровому бизнесу, участию в азартных играх. И притягивается молодежь, которая сегодня, возможно, не имеет устоявшихся жизненных принципов. Люди теряют мотивацию к успешности, также у них вырабатывается иждивенческая психология. И, конечно, семьи страдают. Поэтому в процессе обсуждения решили отказаться от этой нормы. На самом деле у нас есть множество инструментов, которые будут способствовать развитию туристической отрасли в нашей стране», — отметила министр.

В соответствии с поправками депутатов букмекерские конторы и тотализаторы переносят на территории существующих игорных зон. При этом Председатель Мажилиса акцентировал внимание на том, что этот бизнес не закрывается, а регулируется. Планируют создать центр учета ставок. В этом случае любая ставка будет привязана к ИИН того, кто заключает пари на деньги. Это поможет осуществлять контроль, видеть «заработки» букмекерских контор и число игроманов, вести единый учет и фискализацию всех платежей. Таким образом, вся деятельность будет прозрачной. За счет онлайн-букмекеров и улучшения налогового администрирования путем создания центра учета ставок будет пополняться и бюджет. Депутаты считают, что «ситуация улучшится как с точки зрения экономики, так и безопасности граждан».

Выписать «стоп»

Чтобы родные зависимых от азартных игр не оставались наедине со своей проблемой, созданы механизмы оказания помощи таким больным. Один из них — самоограничение. Если человек чувствует, что азарт затягивает его, он должен иметь возможность самостоятельно ограничить себя в участии в азартных играх и пари. В минуты «просветления» он может пойти в букмекерскую контору и написать заявление, чтобы его не запускали в игорное заведение и не давали возможность осуществлять ставки в интернете. Запрет может действовать от шести месяцев до одного года. Если человек решился на подобное самоограничение, то обратной дороги не будет: поданное заявление возврату и отзыву не подлежит и будет расцениваться как руководство к действию для всех организаторов азартных игр на территории страны. Копию направляют уполномоченному органу, и данные о «просителе» вносят в список физических лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари. Подобная мера успешно работает в Беларуси уже не первый год.

Однако парламентарии полагают, что для ограждения игроманов недостаточно только предусмотренного механизма самоограничения, необходимы более эффективные меры. В качестве таковых депутаты предложили, чтобы лиц, злоупотребляющих азартными играми и пари, по обращению близких родственников суд признавал ограниченно дееспособными.

Виртуальные казино

Если с букмекерскими конторами все понятно — их переведут в специальные игровые зоны, то с живучими онлайн-казино все намного сложнее. Согласно Закону РК «Об игорном бизнесе» на территории Казахстана запрещена их деятельность. Однако запрет легко обойти при регистрации игорного заведения в иностранных юрисдикциях и странах-офшорах, таких как Кюрасао, Коста-Рика, Филиппины, Анжуан, Содружество Коморских островов. Но, чтобы иметь признаваемый во всем мире игорный бизнес, компания должна быть «прописана» на Гибралтаре, Мальте, в Олдерни, Антигуа и Барбуде, на острове Мэн, в Тасмании. Именно там нулевые налоги. На сайтах можно свободно сыграть в рулетку, покер, автоматы, слоты и другие игры. Делают ставки и получают выигрыши через платежные сервисы Qiwi, Webmoney, Visa, Mastercard, Maestro, ATF24 и Касса24. Львиную долю дохода от преступной деятельности таких игорных заведений переправляют по налаженным каналам в зарубежные страны. Виртуальные «игровые дома» блокируют. Сотрудники надзорного органа подают иски в суд, чтобы признать их деятельность незаконной. Суд удовлетворяет требования прокуроров, после чего Министерство информации и общественного развития блокирует сайты.

В последние годы в Казахстане появились так называемые бинго-клубы. В них под видом легальных тотализаторов осуществляются азартные игры (онлайн-казино, электронная рулетка, покер), которые разрешены только на определенной территории — в двух регионах. Иностранные граждане, а именно они выступают в роли организаторов, используют дорогостоящие современные виды программного обеспечения, игровое и серверное оборудование закамуфлированного характера, по которым отсутствует практика доказывания. Его поставляют из Испании, Болгарии и России, сервисное обслуживание осуществляют на отдаленном доступе через интернет.

Дорогая привычка

Игровая зависимость, как утверждают специалисты, сильнее героиновой. Реабилитация занимает не меньше двух лет, а излечиваются всего пять процентов. Остальные срываются. Тем более что для этого есть все условия — букмекерские конторы на каждом шагу, и, как правило, около них расположены ломбарды.

Лечение любой зависимости — дорогое удовольствие. В частных клиниках Казахстана цена за месячный курс от «лудомании» достигает более 300 тысяч тенге. Учитывая, что необходимо пройти несколько курсов, избавление от зависимости далеко не каждому по карману. Как вариант при разработке законопроекта выдвигали инициативу — лечить игроманов за счет букмекеров. Впрочем, букмекеры были не против, но с оговорками — при наличии «прозрачного механизма». Ведь человек может играть у разных букмекеров, и в этом случае необходимо делить расходы на лечение.