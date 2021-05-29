Мягкие пуфы — неожиданно один из главных интерьерных трендов в 2021 году

29-05-2021, 20:42

Новое кресло Сабин Марселис напоминает пончик. Или добрую змею из детского красочного мультика, которая свернулась калачиком у камина. Полет фантазии здесь безграничен: все-таки Марселис — выдающийся дизайнер предметов искусства. Ее инсталляция из смолы для Fendi стала такой популярной, что посетители образовали длинную очередь. А пуф еще и искусно выполнен: несмотря на то, что он полностью покрыт трикотажной тканью, на нем нет ни одного видимого шва. «Все должно быть идеально», — говорит Марселис.

Сначала Марселис поместила пуф у книжной полки, чтобы заполнить пустое пространство и по-новому обыграть его. А через некоторое время заметила, как удобно укачивать сына в его пышных мягких изгибах. «Это может служить не только предметом интерьера, — добавляет она, — но и местом для отдыха».

Марселис долго разрабатывала эту форму. Для недавнего благотворительного аукциона она сделала мини-версии пуфа из оставшейся от инсталляции смолы. Получилось красиво, но жестко. Следом она создала мягкий вариант, который мы видим сейчас. Потом началась пандемия, и Марселис начала проводить больше времени дома. Тогда дизайнер заметила, что гибкий комфортный дизайн завоевал особую популярность в этом ограниченном четырьмя стенами мире.

Мягкие, объемные предметы особенно популярны сейчас. Сначала B&B Italia перевыпустили диван Camaleonda, который мгновенно стал (дорогим) трендом инстаграма. Затем — Puffy Lounge Chair Faye Toogood с мягкой комфортной накидкой. Продажи дивана Togo дизайнера Мишеля Дюкаруа в марте возросли на 203 процента. Yabu Pushelberg выпустили коллекцию Pukka, состоящую из дивана, кресла и пуфа, сделанных из пены в форме мягкой губки. Не забыли и про кресло дизайнера Марио Милана Masand из декоративных подушек, которым очарованы все поклонники обустройства интерьера.

Сейчас тренд на категории puffy на самом пике. И хотя возможно, что дизайн потеряет актуальность через 10-20 лет, раньше времени беспокоиться не о чем: сейчас мы тяготеем к чему-то мягкому и объемному. Произошла перемена пристрастий — от современного дизайна последнего десятилетия с геометричными линиями и устойчивыми ножками мы перешли к мягким обтекаемым формам. «Возросшая популярность округлых форм затронула многие предметы интерьера — от диванов и кресел и до журнальных столиков и скульптур», — говорит дизайнер интерьера Maison Trouvaille Эрик Гарсиа.

В марте прошлого года все отказались от неудобных пиджаков и узких брюк — и то же самое можно сказать про плоскую жесткую мебель. «С пандемией мы стали больше времени проводить дома, работая и отдыхая. Поэтому и мебель должна была стать более комфортной», — говорит Гарсиа. Тренд усилился и из-за социальных и политических беспокойств. «Круглые, мягкие, приятные диваны и кресла напоминают теплое объятие и дарят чувство уюта и спокойствия», — объясняет он на сайте. Обустраивая дом стилиста-парикмахера Джен Аткин в Лос-Анджелесе, Гарсиа добавил пару круглых пуфиков Pacha в спальню и диван Alfa & Tobia Scarpa в гостиную.

Но останется ли вся эта уютная мебель сейчас, когда мир оживает вновь? «Тренд не только сохранится, но и будет развиваться», — говорит Гарсиа. Однако геометричные формы нас не покинут: «Дизайн хорош тем, что можно сочетать предметы разных стилей — и получится круто!»