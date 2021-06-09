Как сохранить проценты зарядки на телефоне?

Вчера, 02:30

Как правильно использовать АКБ для телефонов и продлить сроки использования на одном заряде? Для этого рекомендуется учитывать ряд советов, которые помогут дольше использовать батарею на телефон, сохранить процент зарядки при интенсивной эксплуатации. Одним из основных правил является необходимость выбрать и купить АКБ у проверенных поставщиков. Это гарантирует, что аккумулятор прослужит именно столько, сколько заявлено производителем, а не меньше. Но, кроме этого, важно соблюдать рекомендации по зарядке, использованию батареи.

Советы по энергосбережению АКБ

Для того, чтобы продлить сроки использования мобильного аккумулятора, рекомендуется соблюдать ряд особенностей эксплуатации. Ключевыми советами энергосбережения являются:

оптимизировать ряд параметров, включая яркость экрана и отдельных приложений, отключить автоматическую регулировку;

время ожидания телефона снизить, это значительно сократить расход энергии, пока смартфон не применяется;

отключить функцию виброотклика для клавиатуры и отдельных задач, убрать звук;

ограничить работу всех приложений на устройстве, которые потребляют энергии больше остальных.

Кроме того, рекомендуется включить адаптивное потребление заряда. Даже при большой емкости такая опция дает возможность значительно увеличить время и сэкономить заряд.

Как продлить сроки эксплуатации

Чтобы увеличить время автономной работы телефона на одном заряде, надо не только сделать правильный выбор АКБ, но и соблюдать некоторые рекомендации. Важно использовать только оригинальные и совместимые аккумуляторы, учитывая технические характеристики для конкретного смартфона. Батареи неизвестных брендов или с отличными от указанных параметрами будут работать крайне мало, могут стать причиной поломки телефона.

Устройство при использовании надо беречь от перегрева или переохлаждения. Подключать к сети следует только при необходимости, несмотря на то что современные АКБ эффекта памяти не имеют, частая зарядка сократит сроки службы батареи. На устройстве также можно отключить такие функции, как геолокация, беспроводное соединение для обмена данными.

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