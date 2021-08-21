Самые свежие новости Украины и мира

21-08-2021, 05:06

Если вы хотите одними из первых узнавать все новости Украины и мира, то вам следует стать пользователем информационного портала «Матрица украинской свободы». Данный ресурс – абсолютно независимый проект, который развивается за счет инициативы команды и добровольной поддержки меценатов.

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Последние новости Киева

14 августа националисты проводили митинг «Остановим капитуляцию» за прекращение подачи воды в Крым и отказа от формулы Штайнмайера. Акция началась на площади Независимости, откуда митингующие направились к Офису президента.

Там их ждали представители Национальной гвардии и полиции. Правоохранители для поддержания порядка должны были провести поверхностную проверку на предмет наличия оружия, взрывных веществ и легковоспламеняющихся материалов. Однако лидер националистов отказался от такой проверки и решил прорвать кордон, чтобы попасть к ОП. В результате началась мощная драка. Протестующие использовали дымовые шашки, файеры и камни. Полицейские применили слезоточивый газ. В ходе потасовки от ударов и ожогов пострадало 8 правоохранителей.

После Банковой митингующие пошли к Мариинскому парку, где расположена квартира Владимира Зеленского. Протестующие начали закидывать двор многоквартирного дома шашками и булыжниками. 15 августа полиция завела уголовное дело по факту причинения телесных повреждений представителям правоохранительных органов.

Международные новости

Два украинских миротворца направляются в Боснию и Герцеговину для участия в операции Евросоюза «Алтея». Сотрудничество с ЕС налагает на Украину соответствующие обязательства, среди которых участие в миротворческих миссиях. Ранее президент подписал указ об отправке 40 украинских солдат для миссии в республике Конго.

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