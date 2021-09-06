Жительница Петропавловска добилась отправки сына на лечение от алкоголизма

6-09-2021, 19:05

Все случаи причинения тяжкого вреда здоровью с начала 2021 года в Петропавловске были совершены после употребления алкоголя, а всего в областном центре за минувшие три месяца было совершено 53 преступления под воздействием спиртного. Часто пьянство становится причиной скандалов в семьях: 59-летняя жительница города несколько раз писала заявление в полицию с просьбой забрать ее сына на принудительное лечение, так как нигде не работающий мужчина регулярно скандалил в пьяном виде, сообщает Петропавловск.news.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, последние 10 лет мужчина состоит на списочном учете как хронический алкоголик. Он нигде не работает, живет на зарплату матери, работающей кондуктором на автобусном маршруте. В состоянии опьянения устраивает скандалы.

— Стоило ему пообещать исправиться, женщина забирала заявления. Когда она в очередной раз пришла в участковый пункт полиции, сотрудники убедили ее, что нужно пойти до конца, пока скандалы и брань не переросли в домашнее насилие. Участковый инспектор Асылтас Жанабеков собрал необходимые документы, обеспечил прохождение мужчиной медицинской комиссии. В конце марта он был направлен в наркологическую организацию принудительного лечения алкоголизма, — говорится в сообщении.

Всего с начала года участковые инспекторы Петропавловска направили на принудительное лечение 23 человека.