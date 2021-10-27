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Как попасть в ТОП поисковой выдачи

27-10-2021, 21:43

Любая современная компания может использовать сайт как инструмент для продаж и привлечения покупателей, а также для рекламы своих товаров. Однако, мало создать хороший сайт, нужно ещё сделать так, чтобы его увидела ваша аудитория. На количество посетителей влияют множество факторов. Они могут быть внешние, например, дизайн или неудобное управление. Или же внутренние: сайт неправильно настроен, поэтому очень долго грузиться. Но основным фактором от которого зависит то, увидят ли клиенты вашу страниц является оптимизация сайта для поисковых систем, которая включает несколько этапов и способов. 

Как правильно сделать оптимизацию

Правильная настройка сайта производится для каждой части страницы. Это подразумевает:

  • оптимизацию изображений и их названий;
  • SEO-настройку текстов: прописать ключевые слова, заголовки и правильно отформатировать;
  • метатеги: title, description, key words.

Основноый смысл этого процесса — это продвижение позиции вашего сайта в поисковой строке "Гугл" и "Яндекс", то есть, когда пользователи будут искать товар или услугу, первым они увидят вашу страницу, что намного увеличит приток клиентов и продажи.

Как проходит оптимизация

Прежде чем приступить к настройке сайта, проводится его аудит, то есть анализ всех частей и то, насколько правильно они сделаны. На сайте компании Wunder Digital можно заказать аудит сайта https://wunder-digital.kz/uslugi/seo/seo-audit-sajta/, а также найти другие услуги по оптимизации.

Компания проводит полный анализ вашей страницы: кодировка изображения, правильность текстов и расположение ссылок. В завершении, вы получите полный отчёт об обнаруженных проблемах и рекомендации как их исправить. После этого вы можете заказть у агентства устранение ошибок. Часто неоптимизированной является только несколько элементов страницы, которые, конечно же, всё равно сильно портят статистику посещений. Поэтому для того, чтобы оптимизировать затраты на продвижение сайта не обязательно менять все части страницы. 

Как правило, полный анализ сайта — это первый этап его оптимизации. Иногда на плохую позицию в выдаче может влиять только какой-то один элемент. Конечно, базовая оптимизация каждого элемента обязательно должна проводиться во всех страницах. Заказать её можно также на сайте компании Wunder Digital https://wunder-digital.kz/uslugi/seo/bazovaya-optimizatsiya-sajta/.

Правильный сайт важная часть рекламы любой компании. Часто он является главным источником клиентов и продаж. Поэтому, чтобы не было никаких проблем с ним необходимо тщательно подойти ко всему, что касается анализа страницы и устранения всех возможных недочётов.

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    Как попасть в ТОП поисковой выдачи Как попасть в ТОП поисковой выдачи KnowHow 27-10-2021, 21:43
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