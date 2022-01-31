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PayPal добавила на свою платформу возможность блокировать переводы в онлайн-гемблинге

31-01-2022, 03:37

Платежный сервис PayPal добавил на свою платформу софт Gamban, который позволит пользователям блокировать переводы в пользу виртуальных игорных операторов, таких как https://volnakazino.kz/. Опция на текущий момент доступна клиентам сервиса в США и Великобритании.

Сервис PayPal пересмотрел политику по отношению к транзакциям, которые связаны с гемблингом, еще в 2019-м. В то время руководство компании выяснило, что их платформа активно применяется для неконтролируемых азартных развлечений в онлайне, и начало прилагать усилия для изменения ситуации.

Теперь поставщик платежных услуг внедряет на свои платформы софт от Gamban, который поможет предотвращать нежелательные транзакции, связанные с азартными играми. Речь идет об играх казино — слотах, настольных, беттинге, ставках на скачки и собачьи бега, лотерею и другие развлечения.

Программное обеспечение также позволит пользователям блокировать переводы в адрес компаний, которые связаны с гемблингом. Например, транзакции в пользу сайтов, которые размещают советы по азартным играм, или программ, предлагающих заключать пари вместо игрока.

Комментируя это решение, представители платформы по блокировке чрезмерных азартных развлечений Gamban заявили, что внедрение PayPal блокирующего софта на свои платформы — это долгожданное решение для индустрии, которое даст зависимым игрокам шанс на выздоровление.

Напоминаем, на игровой рынок, криптосервисы и онлайн-ритейл России обрушилась волна мощных хакерских атак.

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