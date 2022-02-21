Контекстная реклама не работает, что делать?

21-02-2022, 18:44

Не всегда ваши попытки получить дополнительный трафик при помощи при помощий проведений рекламных кампаний в системах Google Adwords и Я.Директ приводят к успеху. В большинсте случаев, лучшим способом решить проблему является обращение к профессионалам, которые позволяют без особых затрат купить контекстную рекламу в Алматы, но над некоторыми вещами вы можете поработать и самостоятельно:

Поработайте над сайтом. Удобен ли он в использовании, легко ли найти форму, чтобы оставить вам свои контактные данные? Сайт должен быть максимально понятным по структуре и удобным. Обратите внимание, описаны ли на нем ваши преимущества, используете ли вы их в рекламных объявлениях. Проверьте семантику и тексты объявлений. Коммерческие и информационные запросы используются в одной кампании, из-за чего специалисту сложнее отследить их эффективность. Не показывается ли реклама по запросам с высокой частотностью («стулья», «окна», «автомобили» и прочие довольно размытые термины)? Ведь контекстная реклама нужна, чтобы продать очень конкретные товары людям, которые именно в этих конкретных товарах заинтересованы. Не в абстрактных, а с известными названиями и параметрами. Проанализируйте перечень ключевых фраз и подберите пусть менее частотные, но более релевантные посадочным страницам. Если все же нужно оставить высокочастотный запрос, для него нужно проработать все возможные минус-слова, чтоб исключить нецелевой трафик по данной фразе. Поработайте над визуалом объявления. Чтобы вас запомнили, используйте в рекламных объявлениях имя вашего бренда, цвета компании и логотип. Хорошо, когда в креативах есть простые изображения продукта или услуги, понятные вашей аудитории. С этими задачами вам поможет справиться хороший дизайнер — человек, который понимает, что дизайн создается не просто так, а под определенные задачи.

Однако не всегда дело только в рекламе. Возможно, у бизнеса есть проблемы с организацией процессов — специалисты долго обрабатывают заявку или часто в наличии нет нужных товаров. Чтобы выяснить, на каком именно этапе у клиентов возникают трудности, берите обратную связь у клиентов.