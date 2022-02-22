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Стиль Пин Ап: особенности и преимущества

22-02-2022, 23:39

Стиль Пин Ап появился еще в конце XVIII века. Основателем этого жанра искусства был Чарльз Дана Гибсон. На его иллюстрациях красовались гордые, привлекательные и независимые девушки. Они стали кумирами для всей Америки. Совместно с именитым брендом Coca-cola, Ч. Гибсоном был создан рекламный плакат с изображением привлекательной дамы и напитка на стоящем рядом столе. Позже красивые девушки будут лицом многих известных брендов.

Виды стиля Пин Ап

Во время первой мировой войны изображения томных дам стали сменяться красивыми розовощекими девушками. Они появлялись в военной форме на плакатах и вдохновляли солдат на боевые действия. В 1920 годы девушки стали более раскованными. Началась эпоха джаза, укороченных юбок по колено и стриженых волос. Красивые, сексуальные девушки стали украшать обложки журналов и художественных книг. В 1930 годы начался золотой век Голливуда. На смену свободным и мешковатым нарядам пришли струящиеся, женственные платья. На изображениях появлялись дамы с сексуальными, томными глазами и аккуратно уложенными локонами волос. Во время второй мировой войны изображения красавиц стали более нежными и романтичными с миловидной улыбкой. Изображения девушек были практически в каждой казарме или каюте корабля. Зажигалки “Zippo” с очаровательными красавицами были в карманах у всех военнослужащих. В 50-е годы Пин Ап захватил сердца миллионов американцев. В 1953 году появляется первый эротический журнал "Playboy" с притягательными и сексуальными женскими образами.

Стиль Пин Ап в одежде

Несмотря на то, что красавицы были на фотографиях в откровенных нарядах, они не выглядели пошло. Девушки внешне смотрелись очень эротичными и даже чуточку наивными. На них были простые, но в то же время особенные наряды, которые подчеркивали зону декольте, стройные ноги и пышную грудь. Девушки изображались в обтягивающих, женственных платьях или пышных юбках. На фотографиях часто использовался модный образ прелестной девушки в коротких шортах. Такой наряд прекрасно сочетался с клетчатой рубашкой или топом. Часто можно было видеть образы девушек в купальных костюмах с романтичными рюшами на фоне моря и пляжей. Одежда на девушках была всегда яркая с цветами, в клетку или полоску. В образах прослеживалась чувственность в сочетании с женственностью и элегантностью. Внимание окружающих к стройным ногам без сомнения привлекали чулки и туфли на шпильках.

Стиль Пин Ап в макияже и прическах

Образ девушек был ярким, но не вызывающим. Основной акцент делался на пухлые, чувственные губы с яркой помадой. Глаза подчеркивались тонкой стрелкой на верхнем веке, а ресницам предавался легкий изгиб. Брови были покрашены карандашом с изящным изломом. Пикантность к образу добавляли нежные румяна. У многих девушек на фотографиях можно увидеть мушки на щечке или в уголке губ. Прически девушек были идеально уложены. Крупные локоны закручивались внутрь. Их украшали ободки, яркие заколки и платки. Подобные образы девушек выглядели очень ярко и привлекательно.

Стиль Пин Ап подчеркивался следующими аксессуарами:

  • Перчатки из легких, тонких тканей.
  • Широкополая шляпа.
  • Очки в пластиковой оправе.
  • Миниатюрные, стильные сумочки.
  • Яркие банты на голове и шее.

Стиль Пин Ап и сейчас не менее актуален, чем раньше. Он популярен не только за рубежом, но и в странах СНГ. Часто можно увидеть привлекательную девушку с элементами в одежде или макияже pinUp. Это является одним из способов самовыражения. Образ часто применяется для съемок в кино, музыкальных клипах. Девушки используют стиль в тематических вечеринках, на фотосессиях. В азартных играх разработчики применяют стиль Пин Ап с привлекательными девушками для создания видеослотов.

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