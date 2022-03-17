Объём электрохлама достиг веса Великой Китайской стены

Эксперты подсчитали, что в прошлом году люди отправили на свалки более55-57 млн тонн электроники. Это количество гаджетов перевешивает самое тяжёлое сооружение, созданное человеком, — Великую Китайскую стену. Мировое количество электрохлама ежегодно увеличивается на 3-4%, то есть на 2 миллиона тонн. Об этом в своем отчёте рассказали эксперты ассоциации WEEE Forum — Форума по утилизации отходов электронного и электрического оборудования, сообщает онлайн-газета «Экосфера». К 2030 году прогнозируется 74 млн тонн электрохлама.

Электронные товары — телефоны и холодильники, компьютеры, микроволновки и множество других — стали незаменимыми в современном обществе. Однако в составе некоторых присутствуют токсины, тяжелые металлы, опасные соединения в пластмассе, многие из которых (например, свинец, ртуть, марганец и хром) приводят к частичным нарушениям в организме человека. Они вызывают психические расстройства у детей, приводят к астме и сказываются на здоровье плода в утробе матери. Поэтому электрохлам необходимо правильно перерабатывать или осуществлять качественный ремонт, который производят компании, занимающиеся скупкой такой техники как б/у стиральные машины, вот сайт одной из таких.

Отчёт экспертов показал, что, несмотря на серьёзные последствия, большая часть выброшенных вещей не утилизируется, а оседает на свалках или сжигается. При этом не только загрязняется природа, но и теряются ценные ресурсы. Например, в одном миллионе сотовых телефон содержатся 24 кг золота, 16 000 кг меди, 350 кг серебра и 14 кг палладия, которые можно было бы использовать повторно. Чтобы эти ресурсы не нанесли ущерб окружающей среде, их нужно извлечь и вернуть в производственный цикл. Заодно это сократит углеродный след, так как на 1 т электронных отходов приходится 2 т выбросов CO2.

Электронные отходы — один из самых быстрорастущих потоков отходов в Европе и во всём мире. С 1 марта 2021 года компании, которые продают холодильники, стиральные машины, фены или телевизоры в ЕС должны будут гарантировать, что эти приборы можно будет ремонтировать в течение 10 лет. Это часть мер по сокращению воздействия промышленных и электронных товаров на окружающую среду. Закон под названием «Право на ремонт» вступил в силу в 27 странах ЕС.