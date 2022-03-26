Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в румынской коммуне Моцка

26-03-2022, 00:25

Автор: Оксана Герасимова

Фото: glavnayatema.com

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ, поручил расследовать факт осквернения в румынской коммуне Моцка могильных надгробий советских солдат, сообщается 22 марта в Telegram-канале ведомства.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства факта осквернения могил и надгробие военным в румынской коммуне Моцка», — гласит сообщение Telegram-канала СК России.

Напомним, что вандалы в румынской коммуне Моцка осквернили могилы погибших воинов-освободителей на мемориальном кладбище, измазав краской их надгробия. О возбуждении уголовного дела сообщила полиция уезда Яссы.

Также вандалами была закрашена надпись «Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза» на памятном обелиске.

В сообщении, переданном полицейскими, сказано, что 21 марта сотрудники Отделения полиции № 6 получили информацию о том, что могильные камни на мемориальном кладбище в уезде Моцка были испачканы краской.

Раннее Общественная служба новостей сообщала, Следственный комитет Российской Федерации завел уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Афинах.

Представители ведомства уточнили, что заведено дело по признакам преступления, которое предусматривается пунктами «а» и «б» части 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых говорится об «уничтожении либо повреждении воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества».