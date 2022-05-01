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Независимый обзор ПинАп казино

1-05-2022, 19:11

За годы работы лицензионное казино Пин Ап заработало себе отличную репутацию в сфере онлайн-гейминга. Игровая площадка доступна для игроков с территории Украины, Казахстана и Азербайджана и других стран. Сайт предлагает широкий выбор игровых автоматов. Самой интригующей особенностью сайта PinUp является крутейший современный дизайн привлекающий игроков со всего мира.

Положительные стороны

  • Уникальные игры и слоты Netplay с мгновенным выигрышем;
  • Полная доступность с настольных и мобильных устройств;
  • 24/7 чат в режиме реального времени, обратный звонок и поддержка по электронной почте
  • Защищен с помощью SSL-шифрования

Негативные стороны

  • Недоступность игры на сайте https://kazinopinup.online/ для жителей Болгарии, Пакистана и некоторых других стран;
  • Остутствие настольных игр или видеопокера;

Обслуживание клиентов

ПинАп, как и в другие известные казино, располагает очень квалифицированным отделом обслуживания клиентов и технической поддержки. В главном меню есть ссылка"Свяжитесь с нами", которая направляет вас ко всем доступным опциям по поддержке игроков и посетителей.

Саымые распространенные вопросы и ответы на них собраны в раздел часто задаваемых вопросов (FAQ). Если вам необходимо связаться с представителями службы поддержки клиентов напрямую, вы можете отправить электронное письмо с подробным описанием вашей проблемы. по адресу [email protected] . Время ответа на электронные письма составляет 24 часа, так что это лучший вариант, если у вас не очень срочная проблема.

По более серьезным и срочным вопросам, требующим принятия мер, клиенты могут связаться со службой поддержки клиентов казино, позвонив по их номеру телефона, время реагирования которого составляет не более двух минут.

Для связи с группой поддержки Casino PinUp дополнительно доступна еще одна опция - онлайн-чат. Служба чата доступна 24/7 для всех клиентов и имеет время отклика всего две-три минуты. Команда, работающая в отделе обслуживания клиентов, чрезвычайно профессиональна, вежлива и высококвалифицирована в решении всех проблем, способных вызывать ваше беспокойство.

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