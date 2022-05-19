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IT-специальности дистанционно. Можно ли освоить профессию в таком формате

Вчера, 22:30

IT-специальности в последнее время приобретают огромную распространенность. На рынке труда все чаще появляются новые вакансии для разработчиков, инженеров, тестировщиков, аналитиков, маркетологов. При этом руководители готовы платить сотрудникам достаточно большой уровень заработной платы. 

Если вы хотите развиваться в IT-области, без получения профильного образования не обойтись. Однако для поступления в хорошие вузы, необязательно уезжать из родного города. Освоить профессию можно в дистанционном формате. Такую возможность абитуриентам предлагает центр образования Postupi.kz. Площадка предлагает поступление в шесть универсальных и профильных учебных заведений. Подробности можете найти на официальном сайте postupi.kz

Что вам даст дистанционное обучение 

Дистанционное обучение — это удобно и практично. Такое утверждение можно сделать благодаря следующим преимуществам данного формата получения знаний:

  • можно проходить подготовку в своем родном городе. То есть студенту совсем нет необходимости на время обучения менять место жительство: поближе к вузу. Слушать лекции, семинары можно в любом удобном месте: в кафе, дома и даже в поездке; 
  • для сдачи экзаменов, сессий нет необходимости посещать вуз. Проверка знаний студентов на данной форме обучения также проводится онлайн. Курсовая работа сдается студентами в электронном формате; 
  • открывается больше возможностей для практики. Можно самостоятельно найти место в своем городе или же обратиться за помощью к вузу. Тогда практика будет осуществляться на территории одного из партнеров учебного заведения; 
  • можно совмещать работу с учебой. Это особенно актуально для тех, кто не хочет отказываться от своего нынешнего трудоустройства. Стоит учитывать, что практику студенты могут проходить также по месту своей работы. 

Если вы живете далеко от лучших вузов, подготавливающих IT-специалистов, не стоит отказываться от профессии мечты. Решить проблему позволит дистанционный формат обучения. Студентам по окончании программы подготовки выдается диплом государственного образца. На его основе вы сможете быстро найти престижную и высокооплачиваемую работу. Ознакомиться с вузами, работающими со студентами в дистанционном формате, можете на сайте площадки Postupi.kz. Чтобы зря не терять время, лучше сразу искать наиболее интересные направления для подготовки. 

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