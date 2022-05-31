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Horizonclub – новый развод Дмитрия Нагуты и Алии Садуакасовой в Казахстане

31-05-2022, 20:36

Бизнес-коуч, успешный инвестор, владелец лучших проектов – чего только можно не услышать о мошеннике Дмитрии Нагуте. В сети о нем множество отзывов, как он кидал людей на деньги, обманывал, вовлекая в свои финансовые пирамиды.

Но аферист не может остановиться, с снова решил открыть бизнес в Казахстане, создать очередную схему с преступницей Алией Садуакасовой.

Новый развод-клуб от вымогателей средств

Дмитрий Нагута кидал и кидает на деньги много инвесторов. Об это уже знают все, кто столкнулся с его «проектами». Также он нечестно поступал даже со своими сотрудниками. Но, кажется, этого бизнесмена не останавливает ничего. Нацелившись на Казахстан, он взял в партнеры еще одну вымогательницу средств Алию Садуакасову.

Новая развод-контора получила название Horizonclub. Партнеры довольно хорошо поработали над сайтом своего клуба, на котором везде одни обещания суперзаработка. Кажется, что стоит только вступить в клуб, сразу же начнут сыпаться деньги. Что же на самом деле?

О том, что Horizonclub развод, можно понять практически сразу, ведь:

  • у него нет лицензии;

  • не предусмотрено юридического адреса;

  • отсутствует пользовательское соглашение;

  • проект не предоставляет финансовых отчетов.

По сути, Horizonclub не несет ответственности перед своими инвесторами. Они просто вкладывают деньги, которыми мошенники легко пользуются без обязательств целый год. А вот вывести их будет проблематично. Кстати, размер вклада для членства должен составлять не менее 1000 долларов.

Отзывы о Horizonclub. Стоит ли вкладывать сюда деньги?

Это очередной МММ-проект, которые стоит обходить стороной. Теперь он появился и в Казахстане, обещая людям большую прибыль. Но работает клуб по стандартной схеме:

  • вас просят вложить немалые деньги;

  • средства находятся на депозите клуба и первые месяцы вы не можете снять даже часть денег;

  • вас мотивируют привлекать других людей, чтобы увеличить свою прибыль.

А что потом? Как показывает практика, кидала Дмитрий Нагута закрывает свой проект и испаряется с вашими деньгами. Кстати, отзывы о Horizonclub говорят сами за себя. Люди пишут, что сначала Нагута обещает 100% прибыли, затем просто обманывает своих инвесторов. А еще он давно находится за границей, как и преступница Алия Садуакасова.

Теперь эти аферисты нацелились на казахов, чтобы разводить и их на деньги, как делали это в других странах. Они дают пустые обещания, но на самом деле работают по давно налаженной схеме, результат которой – развод.

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