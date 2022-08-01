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Применение УФ печати в полиграфии: преимущества и особенности

1-08-2022, 19:06

Ультрафиолетовая печать стала применяться в полиграфии не так давно, но быстро оказалась в числе самых популярных методов нанесения изображений. Технология позволяет работать с любыми видами поверхностей: пластиковыми, тканевыми, стеклянными, деревянными и т. д. УФ-печать подразумевает использование специальной краски, которая при застывании под влиянием ультрафиолетового излучения образует на поверхности пленку. В результате изображение получается ярким, четким и очень стойким.

Преимущества УФ-печати

Популярность данной технологии обусловлена множеством преимуществ:
• Высокая стойкость изображения. Покрытие очень прочно соединяется с поверхностью, и повредить его случайно практически невозможно. Большинство технологий предполагают использование ламинации для дополнительной защиты изображения. Метод УФ-печати позволяет обойтись без данных мероприятий, что способствует ускорению работы за счет отсутствия дополнительных операций.
• С УФ-технологией стало возможным нанесение белой краски. Это очень удобно при работе с темными или матовыми поверхностями, на которых белые буквы смотрятся особенно ярко.
• Универсальность технологии предполагает возможность работы с любыми форматами (в том числе очень большими) и любыми материалами. Изображения наносятся на ткани, зеркала, поверхность мебели, оргстекло и т. д.
• Методом УФ-печати удается добиться высоких показателей плотности цвета. При нанесении на поверхность краски не впитываются в материал, а образуют слои, накладывающиеся друг на друга. В результате слой краски становится плотным, непросвечиваемым и очень ярким.
• Экологичность и безопасность. После застывания красители не выделяют аллергенов и не разрушают поверхности. Технология подходит для нанесения изображений на одежду, так как УФ-красители не оказывают негативного влияния на человека.
• Метод ультрафиолетовой печати обеспечивает максимальную детализацию мелких элементов.
При использовании технологии УФ-печати создается самая яркая, абсолютно безопасная полиграфическая продукция высокого качества.

УФ печать в Нур-Султане - http://www.naira.kz/ru/uv-print/.

Особенности УФ-красителей

Многочисленные преимущества технологии УФ-печати в значительной степени обеспечиваются уникальными свойствами красителей, технические характеристики которых зависят от присутствующих в составе компонентов:
• Пигменты влияют на глубину полимеризации красителя путем поглощения УФ-излучения.
• Мономеры влияют на скорость полимеризации.
• Олигомеры обеспечивают высокий уровень адгезии с поверхностью.
• Фотоинициаторы определяют вид полимеризации. Всего существует две разновидности: поверхностная и объемная полимеризация.
Различные добавки в красителях отвечают за длительность хранения, гладкость окрашенного слоя и текучесть.
Благодаря этим характеристикам и свойствам ультрафиолетовая печать получила широкую востребованность и распространенность.

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