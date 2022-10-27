Польза массажа живота для взрослых

Сегодня, 01:57

Массаж живота фокусируется на мышцах в области передней брюшной стенки и боковых поверхностей. Мышцы, составляющие зону передней брюшной стенки, включают поперечную мышцу живота, прямую мышцу живота и внешние, внутренние косые мышцы. При массаже живота используется ряд техник, которые помогают уменьшить мышечное напряжение и спазм.

Массаж живота помогает повысить гибкость и уменьшить боль. Массажисты используют массаж живота, чтобы снять мышечное напряжение, стеснение и боль, решить определенные проблемы внутренних органов и устранить дефекты фигуры. Массаж живота приносит существенную пользу для здоровья, и не все позитивные эффекты ограничиваются областью живота. Массаж может не только излечить кратковременные недуги, такие как запор, вздутие живота и синдром раздраженного кишечника, но также может быть ценным средством облегчения боли из-за спаек брюшной полости (после операций, травм) и проблем с пищеварением, которые связаны со стрессом или лекарствами. Также висцеральный массаж живота может выполняться в сочетании с массажем всего тела или как специальная процедура для облегчения состояния органов брюшной полости и тканей. При регулярном выполнении массаж живота может быть фактором хорошего самочувствия на всю жизнь. Он улучшает пищеварение, которое нередко страдает из-за значительного стресса или напряжения. Профессиональный массаж живота не только стимулирует пищеварительную систему, но и может помочь толстой кишке перемещать отходы через кишечник, что поможет облегчить запоры, убрать вздутие живота и газы.

Внутренние органы, включая печень, все отделы толстой кишки, диафрагму, тонкий кишечник и желчный пузырь, расположены в брюшной области человеческого тела. Массаж живота также стимулирует их, в том числе желчный пузырь и печень. Увеличение притока крови и кислорода может помочь улучшить функцию органов. Если говорить о желчном пузыре и печени, улучшение функции означает более эффективное высвобождение и удаление продуктов жизнедеятельности.

Улучшение кровообращения приносит пользу кровеносным сосудам всей брюшной полости.

Массаж живота может стимулировать дефекацию, которая может стать нерегулярной или редкой из-за стресса, диетических проблем, приема лекарств или других проблем здоровья. Мышцы кишечника нуждаются в некоторой форме стимуляции для поддержания перистальтики (последовательные волны непроизвольных сокращений, заставляющих содержимое двигаться дальше). Если перистальтика не возникает, движения кишечника становятся вялыми или почти прекращаются.

Массаж живота снижает напряженность мышц при повышении температуры из-за трения между пальцами и кожей. Повышение температуры мышц расслабляет мышцы и позволяет им растягиваться и двигаться более свободно без ограничений по мере повышения эластичности тканей. Ослабление напряженных мышц снижает боль, вызванную ограничением.

Во время массажа живота создается трение между кожей и пальцами, кровоток увеличивается. Увеличение кровообращения обеспечивает мышцы большим количеством кислорода, питательных веществ и лейкоцитов, необходимых для восстановления повреждений. Увеличение количества кислорода и питательных веществ также снижает утомляемость мышц. Снижение утомляемости за счет улучшения кровообращения может помочь уменьшить боль, возникшую в результате травмы.

Массаж живота может помочь перед интенсивными упражнениями или соревнованиями. Он помогает подготовить человека к умственной и физической активности за счет уменьшения мышечного напряжения. Перед тренировкой или соревнованиями мышцы более напряжены. Напряженные мышцы могут ограничивать диапазон движений и гибкость. Массаж живота помогает расслабиться и ослабить мышечное напряжение, а диапазон движений и гибкость увеличивается. Увеличение диапазона движений и гибкости помогает снизить вероятность травм. После нагрузок массаж живота расслабляет тело как физически, так и морально.

Массаж живота помогает телу психологически расслабиться за счет повышения уровня гормонов релаксации, называемых дофамином и серотонином. Дофамин и серотонин выделяются мозгом и могут дать человеку чувство благополучия, а также улучшить его расслабление. Уровень гормона стресса кортизола снижается. Помимо повышения уровня стресса, кортизол может вызвать у человека эффект «плохого настроения», а также повысить уровень депрессии. Повышение уровня серотонина и дофамина и снижение кортизола позволяет телу психологически расслабиться.